Los últimos 10 ganadores de la Copa Intercontinental

La renovada edición del torneo concluye en los próximos días, con el Flamengo y el PSG como principales favoritos para disputar la final, luego de la gran final de Copa Libertadores en Lima que obtuvo el Mengao.

Hasta hace unos años la Copa Intercontinental solo enfrentaba a los campeones de la Copa Libertadores y la UEFA Champions League, pero bajo el nuevo formato (e influido por el modelo anterior del Mundial) incluye equipos de todas las asociaciones: UEFA, Conmebol, Concacaf, CAF, AFC y OFC.

Vale recordar que la antigua Copa Intercontinental se empezó a disputar en 1960 pero dejó de existir en 2004 cuando la FIFA decidió integrarla con el Mundial.

El próximo sábado 13 de diciembre se jugará el partido entre el Flamengo y el Pyramids FC, y quien gane, jugará la final Intercontinental ante el PSG.

A continuación repasamos los últimos 10 campeones de este torneo

1 - Real Madrid (2024)

Real Madrid v CF Pachuca - FIFA Intercontinental Cup | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid es el campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024 tras imponerse 3-0 al Pachuca en la final. Kylian Mbappé, Rodrygo y Vinicius Jr fueron los autores de los goles del equipo de Carlo Ancelotti, que redondeó gran año por todo lo alto en el Estadio Lusail.

2 - Porto (2004)

Diego (C/R) of Portugese club FC Porto k | TORU YAMANAKA/GettyImages



El sorpresivo Once Caldas colombiano llevó al extremo a los portugueses. La definición tuvo que extenderse hasta los disparos desde el punto penal. Cuando faltaban dos cobros para culminar los cinco remates reglamentarios, Maniche erró su cobro para el Porto y Jonathan Fabbro tuvo en sus pies la posibilidad de entregarle al Once Caldas el título; sin embargo, el disparo del paraguayo se fue desviado y, tras un mal cobro de Edwin García, Pedro Emanuel sentenció la tanda 8-7 a favor de los europeos luego de 15 disparos desde el punto penal.

3 - Boca Juniors (2003)

Starting players of Argentine football c | TORU YAMANAKA/GettyImages

El equipo argentino conquistó en Japón ante el Milan de Italia, campeón de Europa en aquel año, su última Copa Intercontinental y también la última del fútbol argentino, después de igualar 1 a 1 y vencer por penales 3-1. El gol durante el partido lo hizo Matías Donnet, mientras que el penal que le dio la gloria al Xeneize lo convirtió Raúl Alfredo Cascini.

4- Real Madrid (2002)

FBL-CUP-JPN-SPA-PAR-TROPHY-2 | TORU YAMANAKA/GettyImages

El 3 de diciembre de 2002, nuestro equipo conquistó el tercero de sus nueve títulos de campeón del mundo y lo logró, además, en el año del Centenario del club. Fue el final de un glorioso 2002 en el que antes ganó la Novena Champions League y la primera Supercopa de Europa.

5 - Bayern Múnich (2001)

SOCCER-CUP-JAPAN-GERMANY-JUBO | TORU YAMANAKA/GettyImages

El 27 de noviembre de 2001 se enfrentaron por la final de la Copa Intercontinental en Tokio. Un partido con un arbitraje polémico que hasta el día de hoy se discute, y que dejó al conjunto argentino sin chances de alcanzar el bicampeonato mundial, pero con un gran Oliver Kahn, el Bayern Múnich logró el título.

6- Boca (2000)

FBL-CUP-RAUL | TOSHIFUMI KITAMURA/GettyImages

Boca logró uno de los triunfos más resonantes entre clubes del siglo XXI.

Con un Juan Román Riquelme colosal y un doblete del delantero Martín Palermo le sirvieron para obtener la copa sin requerir alargue, gracias a las asistencias de sus compañeros Marcelo Delgado y el propio Riquelme, a pesar del rápido descuento que logró el brasileño Roberto Carlos por parte del equipo español.​

Con este título, Boca conseguiría la segunda copa Intercontinental de su historia.

7- Manchester United (1999)

Soccer - Toyota Intercontinental Cup - Manchester United v Palmeiras - Tokyo | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

El Manchester United ganó el partido 1-0, y el capitán Roy Keane aprovechó un error del portero del Palmeiras, Marcos, para marcar el gol de la victoria. Este fue el único triunfo del United en la Copa Intercontinental, tras ser derrotado por Estudiantes de La Plata en la competición de 1968.

8- Real Madrid (1998)

Guus Hiddink (R) of Spain's Real Madrid and his te | YOSHIKAZU TSUNO/GettyImages

El 1 de diciembre de 1998, el Real Madrid se proclamó campeón del mundo al vencer al Vasco de Gama. De esa manera, el Merengue ganó el segundo de sus nueve títulos de campeón del mundo al vencer en la Copa Intercontinental al Vasco de Gama por 2-1 con goles de Roberto Carlos y Raúl

9- Borussia Dortmund (1997)

Soccer - Toyota Cup - Cruzeiro v Borussia Dortmund - Tokyo, Japan | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Aquel Dortmund tenía de capitán al defensor Mathias Sammer y otra gran figura de la selección germana como Andreas Möller. Y ya en las semifinales había sorprendido al derrotar ida y vuelta al Manchester United de Alex Ferguson. Tras ser campeones de Europa, a finales de 1997 derrotarían al Cruzeiro campeón de la Copa Libertadores en la Intercontinental con gol de Zorc y Herrlich.

10- Juventus (1996)

SOCCER-CUP-GOAL | JIJI PRESS/GettyImages

El 26 de noviembre de 1996, en el Estadio Nacional de Tokio, River y Juventus se midieron en un partido plagado de polémicas por la Copa Intercontinental. Del Piero, que debió ser expulsado por un golpe a Celso Ayala, puso el 1-0 decisivo a poco del final para que grite campeón el equipo de Marcelo Lippi.

Todos los campeones de la Copa Intercontinental