¿Por qué el PSG va directo a la final de la Copa Intercontinental 2025?

El PSG de Luis Enrique puede seguir sumando trofeos a su vitrina y la Copa Intercontinental es la próxima cita importante para el equipo francés. El torneo, que ya inició en septiembre y estuvo compuesto por seis equipos, se definirá con la final de Doha del 17 de diciembre.

El cuadro parisino clasificó a este torneo como el actual campeón de la UEFA Champions League, después de derrotar con un contundente 5-0 al Inter de Milán. Lo más interesante es que clasifica directamente a la final del torneo, sin pasar por otras fases de eliminación directa.

La explicación de la FIFA para este caso es muy sencilla: según el reglamento, el ganador de la Champions avanza directamente a la final por una cuestión de ranking histórico y competitividad deportiva.

Vitinha y Joao Neves son los motores del medio del campo del PSG | Jean Catuffe/GettyImages

Claro está que los inversionistas para llevar a este torneo a Egipto, Catar y Arabia Saudita no quieren una final sin el representante Europeo, por todo lo que significa en términos de mercadeo, audiencia y presencia de fanáticos en los estadios.

Esta es la segunda edición de la copa bajo este formato. Los seis clubes participantes fueron el Al Ahli (AFC), Auckland City FC (Oceanía), Cruz Azul (Concacaf), Flamengo (CONMEBOL), Paris Saint-Germain (UEFA) y Pyramids FC (CAF).

¿Cómo van las eliminatorias de la Copa Intercontinental 2025?

El pasado 14 de septiembre, en la primera llave eliminatoria, el Pyramids FC de Egipto consiguió la victoria 3-0 sobre el Auckland FC de Oceanía. Luego en la siguiente fase, que se disputó el 23 de septiembre, el equipo egipcio venció 3-1 al Al Ahli FC de Arabia Saudita.

Este 10 de diciembre es el próximo compromiso de la Copa Intercontinental, donde se medirá el campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, ante el ganador de la Concacaf, Cruz Azul. El ganador se medirá al Pyramids FC en las semifinales del torneo, el sábado 13 de diciembre.

A todo esto estará muy expectante el equipo de Luis Enrique, que esperará por el ganador de esa semifinal para jugar el 17 de diciembre, en el Estadio Áhmad bin Ali de Doha.