Los últimos 10 goles inaugurales de los Mundiales

El Mundial 2026 arrancó con la victoria, parcial, de México ante Sudáfrica por 1-0 gracias al gol de Julián Quiñónez, que a los nueve minutos de la primera mitad batió con fuerza la portería que defiende el correcto arquero sudafricano Ronwen Williams.

A continuación, los últimos 10 primeros goles de los Mundiales.

1. México 1986

Italy vs Bulgaria | David Cannon/GettyImages

Alessandro Altobelli abrió el marcador en favor de Italia en el Mundial de México en el duelo ante Bulgaria. Nasko Sirakov empató las acciones para el 1-1 final.

2. Italia 1990

FBL-USA-WC1994-SWEDEN-CAMEROON | PATRICK HERTZOG/GettyImages

La Argentina de Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo perdió por la mínima contra Camerún con el gol de François Omam-Biyik a los 67' en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. Luego, los sudamericanos llegarían hasta la final, la cual perdieron con Alemania.

3. Estados Unidos 1994

GERMANY V BOLIVIA | Shaun Botterill/GettyImages

La apertura del marcador en Estados Unidos fue de Jürgen Klinsmann, para Alemania, ante Bolivia en el Soldier Field de Chicago. Esa edición fue ganada por Brasil, que venció por penales a Italia en la final.

4. Francia 1998

The FIFA World Cup 1998 | Simon M Bruty/GettyImages

El Mundial de Francia tuvo como partido inaugural el encuentro entre Brasil y Escocia en el Stade de France del barrio de Saint-Denis, con César Sampaio abriendo el marcador de cabeza a los 5 minutos del primer tiempo.



La Canarinha ganó por 2-1 en el estreno y terminó siendo subcampeona del mundo.

5. Corea-Japón 2002

Soccer - FIFA World Cup 2002 - Group A - France v Senegal | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Uno de los goles sorprendentemente icónicos de la historia de los mundiales se dio en la apertura del 2002, cuando Bouba Diop, de Senegal, le marcó a Francia, la vigente campeona del mundo.



La caída del equipo galo por la mínima en el debut, donde tenían un equipazo, fue una de las grandes sorpresas de la copa mundial del inicio de milenio.

6. Alemania 2006

Group A Germany v Costa Rica - World Cup 2006 | Michael Steele/GettyImages

El Mundial celebrado en tierras teutonas tuvo a los seis minutos su primer gol, y fue a lo grande: Philipp Lahm sacudió desde el vértice izquierdo del área de Costa Rica y la clavó cruzada en el ángulo del arquero tico.



El partido terminó siendo apasionante, con un 4-2 en favor local en el Allianz Arena.

7. Sudáfrica 2010

TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH01-RSA-MEX | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

Gol de época para un Mundial histórico: Siphiwe Tshabalala escaló con sus rastas al viento para sacar un remate furioso y adelantar a Sudáfrica, local, ante México en el primer partido.



El resultado final fue 1-1, ya que Rafa Márquez le salvó el pellejo a los aztecas en el cierre del encuentro.

8. Brasil 2014

FBL-WC-2014-MATCH01-BRA-CRO | PEDRO UGARTE/GettyImages

El primer gol del Mundial del 2014 fue marcado por el histórico Marcelo, pero en propia puerta para adelantar a Croacia en el partido inaugural celebrado en el Corinthians Arena.



El resultado final fue un 3-1 en favor de la Canarinha, por lo que el tanto en cuestión pasa a formar parte de la anécdota.

9. Rusia 2018

Russia v Saudi Arabia: Group A - 2018 FIFA World Cup Russia | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

El arranque de la Copa del Mundo del 2018 fue a puro gol: los rusos, locales, vencieron a la Arabia Saudita de Juan Antonio Pizzi por 5-0 en el Luzhniki de Moscú.



El primer gol de show ruso fue de Yuri Gazinski, de cabeza, a los 12 minutos del primer tiempo.

10. Qatar 2022

Qatar v Ecuador: Group A - FIFA World Cup Qatar 2022 | Lars Baron/GettyImages

El Mundial de Qatar se abrió con un gran duelo entre Ecuador y Qatar, que tuvo como ganador a los sudamericanos por 2-0 gracias al doblete de Enner Valencia.



El centrodelantero y capitán ecuatoriano anotó el primer tanto de la Copa del Mundo de penal a los 16 del primer tiempo.