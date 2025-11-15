Los últimos 10 partidos entre el Real Madrid Femenino y el FC Barcelona Femenino

El Clásico mueve multitudes y paraliza al país, y el fútbol femenino no es la excepción: los equipos de mujeres del Real Madrid y el FC Barcelona se verán las caras este sábado por la Liga F en la Ciudad Condal.

A continuación, repasamos los últimos diez enfrentamientos entre ambas escuadras.

1. FC Barcelona 1-3 Real Madrid, 23/3/2025

FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F | Mateo Villalba/GettyImages

Con goles de Alba Redondo y Caroline Weir por duplicado, el Merengue festejó en Barcelona en este encuentro por la Liga F. Para el equipo local anotó Caroline Graham Hansen.

2. FC Barcelona 3-1 Real Madrid, 12/3/2025

Real Madrid CF v FC Barcelona - Copa de la Reina | Diego Souto/GettyImages

Con goles de Ewa Pajor y Patri Guijarro, el FC Barcelona eliminó al Real Madrid de la Copa de la Reina en la temporada pasada imponiéndose por 3-1 en el encuentro de vuelta.

3. Real Madrid 0-5 FC Barcelona

Real Madrid CF v FC Barcelona - Copa de la Reina | Diego Souto/GettyImages

La ida ya había sido para las catalanas con una goleada histórica en la capital. Los goles fueron de Ewa Pajor por triplicado y Salma Paralluelo en dos oportunidades.

4. FC Barcelona 5-0 Real Madrid, 26/1/2025

FC Barcelona v Real Madrid CF: Final - Supercopa Femenina | Diego Souto/GettyImages

El Barcelona había aplastado al Merengue en el inicio del año, por la Supercopa de España. En esta oportunidad los tantos fueron de Alexia Putellas, Patricia Guijarro, Ewa Pajor por duplicado y Caroline Graham Hansen.

5. Real Madrid 0-4 FC Barcelona, 16/11/2024

Real Madrid v FC Barcelona - Liga F | Eurasia Sport Images/GettyImages

En la primera rueda de la Liga F 2024/25, las catalanas se florearon en Madrid con un contundente 4-0. Alexia Putellas, Clàudia Pina y Patricia Guijarro fueron las autoras de los goles.

6. Real Madrid 0-3 FC Barcelona, 24/3/2024

Real Madrid v FC Barcelona - Liga F | Mateo Villalba/GettyImages

En la segunda ronda de la campaña 2023/24, el Barcelona goleó como de costumbre en condición de visitante gracias a Aitana Bonmatí, Fridolina Rolfö y Caroline Graham Hansen.

7. FC Barcelona 4-0 Real Madrid, 17/1/2024

Diego Souto/GettyImages

La Supercopa Femenina del 2024 tuvo como campeona al FC Barcelona, con goleada 4-0 por los tantos de Mariona Caldentey y Salma Paralluelo.

8. FC Barcelona 5-0 Real Madrid, 19/11/2023

FC Barcelona v Real Madrid - Liga F | Eric Alonso/GettyImages

Como verán, el dominio del Barcelona en los Clásicos ya viene de larga data. En esta oportunidad, con goles de Vicky López, Clàudia Pina y Mariona Caldentey, el FCB goleó 5-0 por la Liga F.

9. FC Barcelona 1-0 Real Madrid, 25/3/2023

FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F | Eric Alonso/GettyImages

Con gol de Fridolina Rolfö de penal, este fue el encuentro más parejo entre ambos equipos. Correspondió a la jornada 23 de la Liga F 2022/23.

10. FC Barcelona 3-1 Real Madrid, 19/1/2023

FC Barcelona v Real Madrid - Liga F | Eric Alonso/GettyImages

Las Blaugranas necesitaron de la prórroga para clasificarse a la final de la Supercopa 2023, venciendo 3-1 al Real Madrid con goles de Clàudia Pina, Mariona Caldentey y Salma Paralluelo.