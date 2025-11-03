Los últimos diez enfrentamientos entre el Liverpool y el Real Madrid
La etapa de liguilla de la UEFA Champions League nos da partidos espectaculares que solamente solían darse en fases definitorias, por lo que los aficionados pueden disfrutar semana a semana choques entre grandes equipos del continente.
Uno de esos casos será el del Real Madrid y el Liverpool, que se enfrentarán próximamente en Anfield por la cuarta jornada de dicha instancia. En el acumulado, el Merengue ganó siete, empataron uno y los Reds vencieron dos veces.
A continuación veamos cómo fueorn los diez últimos partidos entre ambos equipos.
1. Liverpool 2-0 Real Madrid - UEFA Champions League 2024/25
En la etapa de liguilla pasada se vieron las caras en Anfield y el triunfo fue para los Reds, que ganaron 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo.
2. Real Madrid 1-0 Liverpool - UEFA Champions League 2022/23
Con gol de Karim Benzema, el Real Madrid pasó a cuartos de final de la UCL tras la brillante victoria en la ida.
3. Liverpool 2-5 Real Madrid - UEFA Champions League 2022/23
Este fue uno de los partidos más espectaculares entre ambos, con una brutal victoria del Merengue en un Anfield atónito.
Los tantos fueron de Benzema y Vinicius Jr. por duplicado y de Eder Militao para el Madrid, mientras que para los del Merseyside anotaron Salah y Darwin Núñez.
4. Real Madrid 1-0 Liverpool - UEFA Champions League 2021/22
El Merengue levantó una nueva orejona frente a los Reds, esta vez en el Stade de France de París con gol de Vinicius Jr.
5. Liverpool 0-0 Real Madrid - UEFA Champions League 2020/21
Este empate sin goles catapultó al Merengue a las semifinales de la edición 2020/21 de la UCL.
6. Real Madrid 3-1 Liverpool - UEFA Champions League 2020/21
Con doblete de Vinicius Jr. y un tanto de Marco Asencio, el Madrid le ganó la ida de cuartos al Liverpool en el Santiago Bernabéu. Para los dirigidos por Jürgen Klopp anotó Mo Salah.
7. Real Madrid 3-1 Liverpool - UEFA Champions League 2017/18
Esta fue la noche fatídica de Loris Karius en Kiev y la victoria Merengue para levantar nuevamente la UEFA Champions League. Los tantos blancos fueron de Karim Benzema y Gareth Bale, este último por duplicado.
8. Real Madrid 1-0 Liverpool - UEFA Champions League 2014/15
Con gol de Karim Benzema, el Madrid se impuso en el Bernabéu en una noche de fase de grupos de la UCL.
9. Liverpool 0-3 Real Madrid - UEFA Champions League 2014/15
El duelo en Anfield por el grupo B fue para el Madrid, con una contundente victoria por 3-0 con tantos de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, este por duplicado.
10. Liverpool 4-0 Real Madrid - UEFA Champions League 2008/09
La vuelta de los octavos de final de la UCL 2008/09 fue brillante para los del Merseyside: ganaron 4-0 con goles de Steven Gerrard por duplicado, Andrea Dossena y Fernando Torres.
