Los últimos diez enfrentamientos entre el Liverpool y el Real Madrid

La etapa de liguilla de la UEFA Champions League nos da partidos espectaculares que solamente solían darse en fases definitorias, por lo que los aficionados pueden disfrutar semana a semana choques entre grandes equipos del continente.

Uno de esos casos será el del Real Madrid y el Liverpool, que se enfrentarán próximamente en Anfield por la cuarta jornada de dicha instancia. En el acumulado, el Merengue ganó siete, empataron uno y los Reds vencieron dos veces.

A continuación veamos cómo fueorn los diez últimos partidos entre ambos equipos.

1. Liverpool 2-0 Real Madrid - UEFA Champions League 2024/25

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | Justin Setterfield/GettyImages

En la etapa de liguilla pasada se vieron las caras en Anfield y el triunfo fue para los Reds, que ganaron 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo.

2. Real Madrid 1-0 Liverpool - UEFA Champions League 2022/23

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LIVERPOOL | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Con gol de Karim Benzema, el Real Madrid pasó a cuartos de final de la UCL tras la brillante victoria en la ida.

3. Liverpool 2-5 Real Madrid - UEFA Champions League 2022/23

Liverpool FC v Real Madrid: Round of 16 Leg One - UEFA Champions League | Michael Regan/GettyImages

Este fue uno de los partidos más espectaculares entre ambos, con una brutal victoria del Merengue en un Anfield atónito.



Los tantos fueron de Benzema y Vinicius Jr. por duplicado y de Eder Militao para el Madrid, mientras que para los del Merseyside anotaron Salah y Darwin Núñez.

4. Real Madrid 1-0 Liverpool - UEFA Champions League 2021/22

Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22 | John Berry/GettyImages

El Merengue levantó una nueva orejona frente a los Reds, esta vez en el Stade de France de París con gol de Vinicius Jr.

5. Liverpool 0-0 Real Madrid - UEFA Champions League 2020/21

Liverpool v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Este empate sin goles catapultó al Merengue a las semifinales de la edición 2020/21 de la UCL.

6. Real Madrid 3-1 Liverpool - UEFA Champions League 2020/21

Real Madrid v Liverpool FC: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League | Angel Martinez/GettyImages

Con doblete de Vinicius Jr. y un tanto de Marco Asencio, el Madrid le ganó la ida de cuartos al Liverpool en el Santiago Bernabéu. Para los dirigidos por Jürgen Klopp anotó Mo Salah.

7. Real Madrid 3-1 Liverpool - UEFA Champions League 2017/18

Real Madrid v Liverpool - UEFA Champions League Final | Michael Regan/GettyImages

Esta fue la noche fatídica de Loris Karius en Kiev y la victoria Merengue para levantar nuevamente la UEFA Champions League. Los tantos blancos fueron de Karim Benzema y Gareth Bale, este último por duplicado.

8. Real Madrid 1-0 Liverpool - UEFA Champions League 2014/15

Real Madrid CF v Liverpool FC - UEFA Champions League | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Con gol de Karim Benzema, el Madrid se impuso en el Bernabéu en una noche de fase de grupos de la UCL.

9. Liverpool 0-3 Real Madrid - UEFA Champions League 2014/15

Liverpool FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League | Alex Livesey/GettyImages

El duelo en Anfield por el grupo B fue para el Madrid, con una contundente victoria por 3-0 con tantos de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, este por duplicado.

10. Liverpool 4-0 Real Madrid - UEFA Champions League 2008/09

Liverpool v Real Madrid - UEFA Champions League | Laurence Griffiths/GettyImages

La vuelta de los octavos de final de la UCL 2008/09 fue brillante para los del Merseyside: ganaron 4-0 con goles de Steven Gerrard por duplicado, Andrea Dossena y Fernando Torres.

Más noticias sobre la Champions League