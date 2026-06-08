Los últimos diez partidos inaugurales del Mundial

El Mundial 2026 tendrá una particularidad, ya que contará con tres ceremonias de apertura diferentes: una por cada país organizador. La primera será en México, en el Estadio Azteca, el próximo 11 de junio, cuando el planeta empezará a vivir formalmente la Copa del Mundo con el choque entre El Tri y los Bafana Bafana de Sudáfrica.

A continuación, los últimos 10 partidos inaugurales.

1. México 1986

Italy vs Bulgaria | David Cannon/GettyImages

Bulgaria e Italia abrieron el segundo Mundial de la historia en tierras mexicanas con un empate 1-1 con goles de Alessandro Altobelli y Nasko Sirakov. Argentina se iba a terminar consagrando de la mano de un Diego Maradona imperial.

2. Italia 1990

ARGENTINA V CAMEROON | David Cannon/GettyImages

Italia se convirtió en el segundo país en albergar dos Mundiales y el estreno fue con una sorpresa total: la Argentina de Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo perdió por la mínima contra Camerún en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. Luego, los sudamericanos llegarían hasta la final, la cual perdieron con Alemania.

3. Estados Unidos 1994

Soccer - Jurgen Klinsmann | Philippe Caron/GettyImages

La primera Copa del Mundo celebrada en los Estados Unidos tuvo su puntapié en el Soldier Field de Chicago, donde Alemania venció por la mínima a Bolivia gracias al gol de Jürgen Klinsmann. Este fue el debut histórico de los sudamericanos en Mundiales.

4. Francia 1998

The FIFA World Cup 1998 | Simon M Bruty/GettyImages

Tras una buena ceremonia de apertura en el Stade de France, llegó la hora de jugar. El partido inaugural tuvo a Brasil, campeona del mundo vigente en ese entonces, venciendo a Escocia por 2-1 en el estadio de París gracias a los goles de Sampaio y Boyd, este en contra. Para los escoceces descontó Collins, de penal.

5. Corea-Japón 2002

Soccer - FIFA World Cup 2002 - Group A - France v Senegal | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

La historia del fútbol cambió para siempre el 31 de mayo de 2002, cuando arrancó el primer Mundial en Asia. Corea-Japón fue la primera Copa del Mundo del nuevo milenio y se pudieron ver en ella muchos de los principales avances tecnológicos de la época.



El partido inaugural fue histórico, con un triunfo por 1-0 de Senegal contra la vigente campeona del mundo Francia gracias a un tanto de Bouba Diop.

6. Alemania 2006

Germany V Costa Rica, FIFA World Cup 2006 Group A | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El 9 de junio de 2006 arrancó el Mundial de Alemania con un lleno total en el por entonces novedoso Allianz Arena de Múnich, que recibía así su primer partido oficial.



El partido estuvo lleno de goles, con un triunfo 4-2 de la selección local sobre Costa Rica gracias a los tantos de Phillip Lahm, Torsten Frings y el histórico Miroslav Klose. Para los Ticos aportó un doblete Paulo Wanchope.

7. Sudáfrica 2010

South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World Cup | Clive Mason/GettyImages

Historia y aura pura: el primer Mundial en África no podía arrancar sin una gran fiesta llena de alegría y cultura en el imponente Soccer City de Johannesburgo.



El partido inaugural no escatimó en emociones, con un 1-1 entre México y Sudáfrica con los goles de Rafa Márquez y Siphiwe Tshabalala, cuyo tanto desató una celebración con coreografía que quedó marcada a fuego en la mente de los futboleros.

8. Brasil 2014

Brazil v Croatia: Group A - 2014 FIFA World Cup Brazil | Adam Pretty/GettyImages

El mundo se detuvo en 2014 para uno de los Mundiales más vibrantes del último tiempo, con una ceremonia de apertura a puro ritmo y color como solo Brasil puede entregarle al planeta.



El partido inaugural tuvo a la Canarinha como protagonista, con un triunfo por 3-1 sobre Croacia en el Arena Corinthians. Para la Verdeamarela marcó un doblete Neymar y un tanto Oscar, mientras que Marcelo, en contra, fue el autor del gol croata.

9. Rusia 2018

Russia v Saudi Arabia: Group A - 2018 FIFA World Cup Russia | Matthias Hangst/GettyImages

El renovado estadio Luzhniki de Moscú fue testigo de una gran ceremonia de apertura, que tuvo a Robbie Williams como artista principal cantando para más de 80 mil espectadores y millones que siguieron la transmisión en vivo en todo el mundo.



El partido inaugural tuvo como protagonistas a Rusia y Arabia Saudita, con una tremenda goleada por parte de los europeos por 5-0. Iuri Gazinski, Denis Cheryshev, Artem Dzyuba y Aleksandr Golovin fueron los autores de los goles en el choque que le dio inicio al grupo A de la competencia.

10. Qatar 2022

Qatar v Ecuador: Group A - FIFA World Cup Qatar 2022 | Lars Baron/GettyImages

La ceremonia inaugural del último Mundial se llevó adelante en el estadio Al Bayt, de la ciudad de Al-Khor, en Qatar. El evento tuvo cultura árabe y una gran influencia tecnológica que lo hicieron especial, además de la aparición del histórico actor Morgan Freeman para dar un mensaje sobre inclusión y unidad.



El arranque se celebró el 20 de noviembre de 2022 con Qatar y Ecuador como protagonistas, con el equipo de Gustavo Alfaro ganando por 2-0 gracias al doblete de Enner Valencia.



Esta fue la primera vez en la historia que el país organizador perdió su primer encuentro. Además, Qatar se convirtió en el segundo anfitrión eliminado en la fase inicial desde Sudáfrica en 2010.

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