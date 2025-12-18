Los últimos fichajes entre Cruz Azul y Chivas - rankeados

El reciente fichaje de Ángel Sepúlveda por Chivas vuelve a poner sobre la mesa una dinámica que se ha repetido con frecuencia en el futbol mexicano: los movimientos directos entre Guadalajara y Cruz Azul. No se trata de una operación aislada, sino de un patrón que, con el paso de los años, ha marcado decisiones deportivas, generado debate entre aficiones y dejado historias que aún provocan opiniones encontradas.

Algunos traspasos fortalecieron carreras, otros rompieron vínculos y varios terminaron redefiniendo proyectos completos. En ese contexto, la llegada de Sepúlveda adquiere un significado distinto al de un simple refuerzo. Detrás de este movimiento hay antecedentes, aprendizajes y giros inesperados que ayudan a entender por qué este fichaje merece ser analizado hasta el final.

5. Marco Fabián

Cruz Azul v Chivas - Clausura 2015 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

Marco Fabián se formó en las fuerzas básicas de Chivas y debutó en Primera División el 10 de noviembre de 2007 ante Jaguares de Chiapas. Desde sus primeros minutos dejó ver su técnica y calidad, consolidándose como una de las grandes promesas rojiblancas. Fue protagonista en momentos clave, como la Final de la Copa Libertadores 2010, donde marcó ante Internacional, y el recordado partido frente al Barcelona en 2011, en el que anotó dos goles. En 2012 heredó el dorsal 10 del club.



El 12 de diciembre de 2013, Fabián fue fichado por Cruz Azul a préstamo con opción a compra. Con la Máquina vivió una etapa destacada, incluida su nominación al Premio Puskás por un gol ante Puebla y su participación en el Mundial de Clubes 2014, donde el equipo terminó en cuarto lugar.

4. Uriel Antuna

Cruz Azul v Chivas - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Uriel Antuna defendió los colores de Chivas desde el Clausura 2020 hasta el Apertura 2021, etapa en la que nunca logró consolidarse como figura. Disputó 64 partidos oficiales y apenas marcó seis goles, números que reflejaron una participación intermitente y un rendimiento por debajo de las expectativas. Aunque contó con continuidad, su paso por el Guadalajara estuvo marcado por la irregularidad y la falta de impacto ofensivo en momentos clave.



En el Clausura 2022 llegó a Cruz Azul, movimiento que cambió por completo su carrera. Bajo la dirección técnica de Martín Anselmi, Antuna alcanzó su mejor versión, convirtiéndose incluso en campeón goleador. Con la Máquina disputó 110 partidos y anotó 28 goles, cifras que lo relanzaron en el futbol mexicano antes de fichar por Tigres en 2024.

3. Chiquete Orozco

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Chiquete Orozco protagonizó uno de los movimientos más polémicos recientes entre Chivas y Cruz Azul. Formado en el club tapatío, con quien debutó en 2021, su crecimiento fue constante hasta convertirse en titular indiscutible, sumar más de 100 partidos y recibir llamados a la Selección Mexicana. El interés de clubes europeos elevó su proyección, pero la negativa de la directiva rojiblanca a concretar su salida provocó un quiebre definitivo en la relación.



El distanciamiento se agravó cuando Orozco forzó su salida, dejando de entrenar y tensando el entorno interno. En ese contexto apareció Cruz Azul, que cerró su llegada mediante un intercambio que incluyó a Luis Romo. El cambio de camiseta selló una ruptura que aún genera ruido entre ambas aficiones.

2. Roberto Alvarado

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El 17 de junio de 2018, Roberto Alvarado fue fichado por Cruz Azul en una compra definitiva valuada en 3 millones de dólares, movimiento que marcó un punto de crecimiento en su carrera. Con la Máquina tuvo actuaciones destacadas, se consolidó como un jugador determinante en ofensiva y ese rendimiento lo llevó a recibir convocatorias con la Selección Mexicana. Además, fue parte del plantel que conquistó la Copa MX, reforzando su proyección a nivel nacional.



El 26 de diciembre de 2021, Cruz Azul y Chivas concretaron su traspaso al Club Deportivo Guadalajara, también en compra definitiva. Su llegada al Rebaño representó una apuesta fuerte por un futbolista ya probado en Liga MX, con experiencia, títulos y recorrido internacional, cerrando así un ciclo importante con el conjunto celeste.

1. Ángel Sepúlveda

🇫🇷 ¡BIENVENIDO A CASA, ÁNGEL! 🐐



A partir de hoy, más de 4️⃣0️⃣ millones de Rojiblancos alentarán tu nombre 🔥 pic.twitter.com/VzU3cTp5rq — CHIVAS (@Chivas) December 18, 2025

En las últimas horas, las Chivas Rayadas del Guadalajara oficializaron el fichaje de Ángel Sepúlveda, un nombre que vuelve a escena con una narrativa muy distinta a su primer paso por el club. En 2018, Sepúlveda tuvo una etapa discreta con el Rebaño: apenas cinco partidos de liga y cinco de pretemporada, con un saldo de un gol y una asistencia, sin lograr consolidarse ni generar continuidad en el primer equipo.



Su carrera tomó otro rumbo años después. Tras marcar tres goles en el Apertura 2023 con Querétaro, fue anunciado como refuerzo de Cruz Azul, llegada que pasó casi desapercibida. Sin embargo, con el tiempo se transformó en un atacante confiable y peligroso, elevando su valor deportivo. Ahora, su regreso a Chivas llega con mayor madurez y una reputación muy distinta.

