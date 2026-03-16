“Los veo muy felices y adaptados”: Jardine, sobre Veiga y Lima, los protagonistas del 2-0 del América ante Mazatlán

El Estadio Ciudad de los Deportes fue testigo de una victoria más del América, que doblegó 2-0 al Mazatlán a través del ‘jogo bonito’, ya que los autores de los tantos fueron los recientes fichajes, los brasileños Raphael Veiga y Vinícius Lima, con lo cual, el equipo volvió a puestos de Liguilla para colocarse en el séptimo peldaño con 17 unidades.

¡LOS BRASILEÑOS RESPONDEN!



Los refuerzos brasileños del América respondieron y sellaron el triunfo vs Mazatlán.



Raphael Veiga (43') y Vinicius Lima (81') le dieron los 3 puntos a los de Jardine, que quieren asentarse en puestos de Liguilla. pic.twitter.com/LZq8s1M20j — Andre Marín (@andremarinpuig) March 16, 2026

A pesar del triunfo, el técnico brasileño André Jardine no perdió la cabeza, argumentando que se trataba de una victoria obligatoria por haber estado en casa y por la necesidad de sumar para no quedar fuera de la Fiesta Grande, además resaltó el rápido acoplamiento que han tenido sus compatriotas, los cuales fueron los protagonistas del éxito conseguido en la Jornada 11 del Clausura 2026, de la Liga MX.



“Yo no tengo duda, es una cuestión de tiempo para estar adaptados, van más rápido de lo normal, lo veo con otros jugadores de otros países, la actitud, la cancha, los vemos muy felices y adaptados, el equipo ha entendido los puntos fuertes que cada uno puede dar al equipo, este tema se dará cuenta de los dos grandes jugadores que contratamos”, compartió.



“Una victoria que era importante, era innegociable los tres puntos, de preferencia jugando bien, fue un partido, si no perfecto, buen partido, con insistencia, el portero rival fue la figura del campo, sacó tres goles, me gusta, se ve al equipo con formas, muy fuerte de ataque, es importante para el cierre”, añadió el sudamericano.

⚽ “Una victoria que era importante, era innegociable los tres puntos”, André Jardine tras vencer a Mazatlán.



📹: @JorgeLaraP



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Por otro lado, el estratega lamentó lo ocurrido con el guardameta Luis Malagón, al cual le deseó una muy pronta recuperación, asegurando que por ahora el arco azulcrema se queda en manos seguras gracias a la presencia del experimentado Rodolfo Cota, aparte aceptó que todavía tienen mucho por mejorar debido a las nuevas incorporaciones y a las lesiones que se han presentado.



“Lo de Malagón no hay mucho qué hacer, orar mucho por él, gracias a Dios todo salió bien, en poco tiempo lo veremos en Coapa, ya con un proceso de recuperación. Son cosas de la vida. Es bueno ver a Cota, debe ser importante en momentos decisivos, acabamos anticipando momentos, el equipo se queda muy seguro, Cota tiene mucha experiencia. Se prepara para momentos como esto, la recontratación de (Fernando) Tapia es acertada, tenemos tres porteros top de liga, dos de selección y un joven especial. Estamos tristes por Malagón, pero tranquilos por los otros dos”, manifestó.



“Aún estamos avanzando como equipo, con muchas cosas por mejorar. Las cosas no acontecen por magia, siempre que tienes a distintos jugadores, no está rápido tener buen funcionamiento, con los regresos y eso que no estamos completos, se ve al equipo con una forma que estamos acostumbrados, con las formas que nos gustan, hay un margen de crecimiento. De mi parte es normal y natural lo que pasa, mantengo la calma”, finalizó.