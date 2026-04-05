Lucas Ocampos aclara el supuesto corte de manga que hizo en la derrota de Rayados frente al Atlético San Luis

El sábado por la tarde, el Club de Fútbol Monterrey recibió la visita del Atlético San Luis para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026. Torneo que ha sido un verdadero calvario para la causa albiazul.

Y las cosas no mejoraron en absoluto frente a los potosinos. De hecho, empeoraron. La Pandilla del Cerro de la Silla cayó 2-1, se encuentran actualmente en el puesto número 13 de la tabla general, con tan solo 14 puntos cosechados. Con cuatro duelos por disputar, los dirigidos por Nicolás Sánchez ya no tienen margen de error. Necesitan obtener el 100% de los puntos restantes y esperar una serie de combinaciones que les permitan clasificar a la liguilla.

FBL-MEX-MONTERREY-GUADALAJARA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La situación tiene tensos, no solo a los aficionados, sino también a los jugadores. Sobre todo a aquellos que viven el fútbol de manera intensa, como es el caso de Lucas Ocampos, quien fue grabado haciendo un corte de manga al finalizar el compromiso ante el Atlético San Luis. Esto ocurrió en el momento exacto en donde sus compañeros aplaudían a los aficionados a modo de agradecimiento por estar ahí a pesar de la falta de triunfos.

Muchos pensaron que el gesto se lo había hecho a la fanaticada albiazul, como una especie de reclamo por los abucheos que se han vuelto una constante en la cancha del estadio BBVA. Sin embargo, el día de hoy, el futbolista argentino publicó un video en su cuenta de instagram aclarando la situación. Esto fue lo que dijo:

Hago así en el sentido de: ¿para qué voy a aplaudir si volvimos a perder? Soy un jugador que seguirá haciendo gestos, siempre los hago, a la hora de jugar, de entrenar, lo vivo de otra manera, vivo el fútbol y lo siento así. A la gente que se sintió ofendida, que se sintió dolida, que se sintió enojada pedirles disculpas sinceras porque mi gesto no iba hacia ustedes. Lucas Ocampos.

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