Lucas Ocampos sufre un nuevo padecimiento con Rayados de Monterrey

El argentino Lucas Ocampos no las trae consigo, ya que ha sufrido un sinfín de agravios desde que vino al fútbol mexicano para unirse a Rayados de Monterrey, con el objetivo de conquistar títulos, sin embargo, no lo han logrado, a la espera que en este venidero Clausura 2026 puedan ganar la Liga MX, así como el resto de campeonatos que van a disputar.

"Lucas Ocampos":

Porque presentó una parálisis facial de hemicara izquierda pic.twitter.com/rviTpe6PKz — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 29, 2025

Este domingo 28 de diciembre, a través de sus redes sociales, el conjunto regio lanzó un comunicado para hacer saber que el atacante sudamericano sufrió un nuevo padecimiento, aunque afortunadamente no es nada de peligro. El nacido en Quilmes ahora fue víctima de una parálisis facial y estará en reposo durante siete días para luego ser valorado por el cuerpo médico y conocer si podrá estar disponible para el resto de la pretemporada.



“El Club de Fútbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica. El jugador estará en reposo durante siete días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada”, se pudo leer en el aviso.

🚨⚽ ÚLTIMA HORA



Rayados informó que Lucas Ocampos sufrió una parálisis facial en el lado izquierdo y estará fuera de las canchas por un tiempo.



A través de Instagram, el argentino ya dio señales de tranquilidad y fortaleza. pic.twitter.com/utblLGpdfR — Esto en Línea (@estoenlinea) December 29, 2025

Fue el 3 de septiembre del 2024 cuando el ex de Sevilla y Ajax Ámsterdam fichó con La Pandilla, firmando un contrato hasta el 2027, sin embargo, su estadía no ha sido nada sencilla debido a algunos percances físicos y deportivos. Se debe recordar que apenas en el pasado mes de noviembre se perdió la Liguilla del Apertura 2025 debido a un accidente de scooter, el cual le costó una fractura en la muñeca, así como un fuerte golpe en la mejilla derecha. Gracias a esto, no estuvo para enfrentar al América en cuartos de final ni al Toluca en las semifinales. Al final, el delantero tuvo que estar dos meses sin poder jugar.



Sin duda el incidente más sonado fue el acaecido en la gran final del Apertura 2024, cuando se esperaba que Monterrey se hiciera con el título ante las Águilas debido a que cerraba la llave en El Gigante de Acero, pero no fue así. Justo en el primer partido, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, el argentino abandonó temprano el encuentro tras un choque con Kevin Álvarez, una lesión que le hizo perderse la vuelta y observar como los de Coapa se hacían con el tricampeonato. Fue antes de los tres minutos cuando el extremo se llevó la mano al muslo posterior derecho para posteriormente dejarse caer y salir del duelo entre lágrimas.

El momento EXACTO en el que se rompe Lucas Ocampos 🤕🔥



Apenas al minuto 2, el futbolista argentino sintió una molestia que lo deja fuera de la ida de la Gran Final



📹: @FannyHdz01#ElCampeonSera por @MiCanal5 📺 pic.twitter.com/7kigXWVuFj — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 13, 2024

No todo han sido lesiones, pues también le ha tocado quedar fuera de circulación por actitudes antideportivas. En ese mismo Apertura 2024, el formado en River Plate fue suspendido por un encontronazo frente a León. El colombiano Edgar Guerra realizó una dura entrada contra Ocampos, ocasionando que este se levantara en breve para encararlo e intentar golpearlo, recibiendo el cartón rojo, así como dos partidos de suspensión.



Lo peor es que la malaria ya la traía consigo desde antes de venir a México porque con el Sevilla de España también vivió algunas lesiones, además que fue noticia mundial ya que en un choque contra el Rayo Vallecano, un aficionado del cuadro rival se atrevió a picarle el trasero mientras llevaba a cabo un saque de banda.

En el partido de ayer, que disputaron Rayo Vallecano y Sevilla, un aficionado del equipo local, introdujo el dedo en el trasero del futbolista Lucas Ocampos.

El futbolista hizo unas declaraciones después del partido:

"Ojalá no pase en otros ámbitos" pic.twitter.com/TBXrXLMkdG — La morada del friki (@MoradaFriki) February 6, 2024

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Lucas Ocampos también sufrió una lesión de tobillo con los Nervionenses, así como una lesión muscular, que lo hicieron perderse en total ocho partidos, mientras con el Olympique de Marsella de Francia tuvo una lesión de tobillo que lo hizo ausentarse 57 días; finalmente, con el Genoa de Italia tuvo una lesión de rodilla, con 26 días fuera.