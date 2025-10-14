Luis Ángel Malagón podría perder la titularidad con la selección mexicana

Lo mostrado por la selección mexicana en contra de Colombia fue preocupante. El equipo fue aplastado por los caribeños y parece que no hay pieza que se pueda salvar de la crítica. Sin embargo, no se puede negar que hay jugadores que rindieron mucho peor que otros.

Uno de los nombres señalados es el de Luis Ángel Malagón. El mexicano tuvo injerencia en dos de los cuatro goles de Colombia, tomando pésimas decisiones.



Y ahora parece que dichas fallas le pueden costar su puesto como portero titular, pues el mismo Javier Aguirre afirma que no tiene del todo claro quién es el mejor meta mexicano de la actualidad.

Es difícil, salvo el portero que es especialista, en los demás puedes hacer muchas cosas, puedes poner tres, cuatro volantes, pero sólo hay uno y le hemos dado la vuelta a esa posición. Defensas, puedes jugar con cuatro o cinco, o reforzando laterales. Centros delanteros especialistas, puedes jugar con dos o tres, con uno. Salvo el portero los demás son jugadores de campo, sí hemos probado a seis o siete y todavía no lo tengo claro. Javier Aguirre

El técnico afirmó que para el duelo en contra de Ecuador, habrá una lluvia de cambios con respecto de lo visto ante de Colombia. Uno de ellos será la entrada Raúl Rangel en la portería como reemplazo de Luis Ángel Malagón.