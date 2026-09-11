Luis Chávez no llegaría al América: Dynamo Moscú se negó a bajar el precio

El Club América lo intentó hasta el final, pero el Dynamo Moscú no dobló las manos y el fichaje por Luis Chávez no podrá concretarse. O al menos así lo informa el reconocido periodista deportivo César Luis Merlo, una hora antes de que cierren los registros en México.

Hay que recordar que la escuadra azulcrema aún tiene disponible una plaza de extranjero, por lo tanto, el mediocampista podría ser alguien no formado en México. También existe la posibilidad de que el conjunto capitalino no incorpore a nadie más, tomando en consideración la premura del tiempo.

Reporta @CLMerlo que Luis Chávez no llegará al América salvo un milagro, la directiva lo intentó hasta el final y el Dynamo Moscú no quiso bajarle el precio🚨🦅



Están buscando un mediocampista extranjero con la plaza que liberaron y tienen hasta mañana a las 11:59pm✅ pic.twitter.com/rqurfgcPOD — Roberto Haz (@tudimebeto) September 10, 2026

Néstor Araujo salió del América y jugará en la liga de Portugal

El defensor mexicano Néstor Araujo ha recibido una nueva oportunidad para brillar en el fútbol europeo, tras una marcada decadencia en el balompié nacional, jugando cada vez menos con el Club América y generando poco interés en equipos de la Liga MX.

El futbolista en cuestión firmó un contrato que lo vinculará hasta junio del 2027 con el Chaves de Portugal. Esta sería la última gran oportunidad para que Néstor Araujo recupere el nivel que lo ayudó a vestir la camiseta del club más ganador en la historia del fútbol mexicano, que lo llevó al viejo continente y hasta a vestir la camiseta de la selección.

🚨[OFICIAL] Néstor Araujo fue anunciado como nuevo refuerzo del Chaves de Portugal.

*️⃣El ex defensor del América firmó contrato hasta junio de 2027. pic.twitter.com/gKs4MbxWEa — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2026

Iván Tona: otro fichaje frustrado para las Águilas del América

Tijuana v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Al igual y como está ocurriendo con Luis Chávez, hace unos cuantos días el conjunto de Coapa vio frustrado el fichaje de otro mediocampista. Se trata de Iván Tona. Se decía que el futbolista de los Xolos de Tijuana ya estaba práticamente arreglado con la escuadra capitalina, pero al final no pudieron llevar las negociaciones a buen puerto y la contratación terminó por caerse.

El cierre de mercado no ha sido nada sencillo para el Club América, que si bien ilusionó a sus hinchas tras concretar el fichaje de Carlos Álvarez después de ello, el resto de sus intentos no pudieron fructificarse, por lo que podrían afrontar el Apertura 2026 con algunos huecos en el once titular.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX