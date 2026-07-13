Luis de la Fuente, antes del España vs Francia: "El mejor partido de Lamine está por llegar"

El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, habló para los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER previo al enfrentamiento de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 ante la selección de Francia.

Después de más de mes y medio de concentración, el entrenador ha dejado unas declaraciones de unión para su grupo de seleccionados, en donde resalta el desempeño del algunos que han sido señalados.

🇪🇸🔴 LUIS DE LA FUENTE, en #ElLarguero, con @manucarreno:



‼️ "Estar en unas semifinales de un Mundial es DIFICILÍSIMO y DURÍSIMO"



🆚 El España-Francia, este martes desde las 21:00 horas pic.twitter.com/fTz2IZ2FNK — El Larguero (@ellarguero) July 12, 2026

El combinado de La Roja viene de derrotar al conjunto galo en los dos últimos años, en la UEFA Eurocopa 2024 los eliminaron en semifinales por 2-1 y en la UEFA Nations League 2025 también los derrotaron en semifinales por 5-4, por lo que será su tercer enfrentamiento consecutivo en los últimos tres años mirándose las caras en la ronda de semifinales en diferentes competiciones.

A estas alturas de cualquier competición, Francia era uno de los candidatos a disputarla. Estar en semifinales en un Mundial es dificilísimo y muy duro. Todos los rivales son muy grandes y, como equipos, somos muy poderosos. El pase a la final está muy abierto. ¿Lo de hace dos años? Son equipos totalmente diferentes. Son otros tiempos, pese a que hay muchos jugadores que ya estuvieron ahí. Habrá novedades de distintos aspectos, tanto a nivel futbolístico como táctico. Creo que ambos equipos hemos mejorado. Luis de la Fuente.

Lo mejor de Lamine está por verse

👀 🔥 "𝐸𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐴𝑀𝐼𝑁𝐸 𝑒𝑠𝑡𝑎́ 𝑝𝑜𝑟 𝐿𝐿𝐸𝐺𝐴𝑅. 𝐴ℎ𝑖́ 𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑗𝑜..."



⏳ Luis de la Fuente, esta noche en #ElLarguero: "¿Ponerle el gol de Francia? No hace falta, está tremendamente MOTIVADO"



✅ "Va a dejar una buena SEÑA en este Mundial" pic.twitter.com/p4RHRuNhTX — El Larguero (@ellarguero) July 12, 2026

"El mejor partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí lo dejo. Está tremendamente motivado, no hay más que verle la cara. Tiene muchas ganas. Solo hay que pararle un poco la ansiedad porque no tiene que agobiarse. Es un proceso de experiencia y de madurez porque esto ya lo habrán vivido Mbappé o Haaland hace unos años. Él está en el proceso y lo hablamos mucho con él. Va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí a que termine el Mundial", aseguró.

No han conseguido nada

🔢 Las claves del ESPAÑA-FRANCIA de la #CopaMundialFIFA, contadas por Luis de la Fuente:



🆚 "Somos dos selecciones totalmente antagónicas"



🇫🇷👊 "Tenemos que ser fieles a nuestra fortaleza. Hemos ganado a Francia con nuestro estilo"



📻🎧 Lo explica él mismo en #ElLarguero pic.twitter.com/NAdQ4aBO6p — El Larguero (@ellarguero) July 12, 2026

El estratega es consiente de la calidad de ataque que tiene Francia con jugadores como Dembéle, Olise y Mbappé.

"Antes del partido contra Portugal, dije que nos enfrentaríamos dos selecciones de características muy similares. En este caso, somos totalmente antagónicas. Ellos están muy cómodos en la velocidad, así que tenemos que seguir proponiendo nuestro control. Sabemos que tenemos un hándicap: que nos exponemos demasiado. Tenemos una línea defensiva espectacular y tratamos de encontrar un equilibrio. Sabemos las fortalezas de Francia, pero tenemos que ser fieles. No morimos con nuestras ideas: si hay que cambiar algo, se cambiará. Hemos ganado los dos últimos partidos a Francia con nuestro estilo", apuntó.

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