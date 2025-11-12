Luis De La Fuente habló sobre la polémica con Lamine Yamal: "Él se quería quedar acá"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, no dejó tema por tocar sobre la actualidad del equipo, marcada a fuego por la baja de Lamine Yamal tras someterse a un tratamiento médico en su pubis y que generó un conflicto entre el Barcelona y la Federación Española de Fútbol.

El seleccionador insiste en que el Barcelona "por lo menos tenía que haber comunicado de lo que tenían idea de hacerle. Es una cosa sorprendente", y agregó, para generar mayor confusión a la historia: "Lamine se quería quedar y no volverse".

Respecto a los estudios médicos, respondió sobre si le sorprendieron las pruebas médicas de Lamine: “Por lo menos se tenía que haber comunicado lo que tenían idea de hacerle. Luego ya están en la libertad de hacerle a su jugador lo que crean oportuno”.

Y ante la duda sobre por qué el Barcelona no lo comunica: “Pregúntale a ellos. Es una cosa que es, cuanto menos, sorprendente”.

📅 👀 "Di la lista el viernes y Lamine jugó a gran nivel el DOMINGO... no me lo esperaba" I De la Fuente, en #ElLarguero



❌ "El domingo a las 00h nos marchamos a casa porque no había NINGÚN contratiempo en los últimos partidos"



😯 "Fue una sorpresa despertarme con esta noticia"

Consultado sobre la actualidad física y emocional de Lamine Yamal, por si esta situación pudo haberlo afectado, expresó: “Lamine está triste. Es un jugador implicado con la Selección y muy querido. Se ha ido muy triste, tenía ilusión de jugar estos partidos. Quiere hacer una gran campaña con su club y también tiene grabado a fuego la Finalissima y el Mundial”.

Lo que más le llamó la atención a De La Fuente es lo inesperado de la situación para él respecto al delantero del Barcelona, que jugó todos los partidos entre el parón de octubre y éste de noviembre: “Vi el rendimiento de Lamine. Jugó el domingo y el miércoles 90 minutos. Y, además, a un nivel muy bueno. Yo no podía pensar nada como esto. Cuando suceden cosas, nos llaman a las 23:30 o 00:00 de la noche. En este caso, vimos que no había contratiempo”.

