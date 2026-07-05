Luis de la Fuente previo al España vs Portugal: "Soy un declarado admirador de Cristiano"

En la conferencia de prensa previo al partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026, el entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, no dudó en disipar el exceso de confianza y manifestó su máximo respeto a la selección de Portugal que comanda su compatriota Roberto Martínez y su capitán y goleador Cristiano Ronaldo.

El experimentado estratega es consiente que el combinado luso les arrebató la UEFA Nations League el año pasado y lanzó elogios cuando le preguntaron acerca del dorsal 7.

¡Se rinde ante Cristiano Ronaldo! 😮‍💨🔥



Luis de la Fuente habló del astro portugués y no dudó en elogiarlo 👏



👇España vs Portugal 🇪🇸🆚🇵🇹

📅 Lunes 6 de julio⁣⁣⁣

🕠 12:40 PM⁣⁣⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

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"Soy un declarado admirador de Cristiano, de personas como él. Con carácter, incansable. Un ejemplo de valores. Me rindo ante él. No es el legado que deja, sino el que va a dejar. Hay que estar pendiente de él en cualquier circunstancia. No es que haya que hacerle un marcaje individual, pero sí hay que estar pendiente en cualquier parte del campo. Prefiero que no juegue, pero va a jugar. Disfrutaremos viendo a uno de los mejores de la historia en el campo", expresó.

Además, aseguró que será un partido de detalles.

Me permito el lujo de pensar que mis futbolistas son los mejores del mundo, pero nos enfrentamos a un equipo con características muy similares. No solo defensivamente, luego estamos muy cómodos con el balón, con el juego combinativo. Veremos quién decanta la balanza a su favor. Será un partido de detalles. Intentaremos estar muy pendientes de ellos. Luis de la Fuente.

Sabe lo que Lamine puede ofrecer

🎙️ "A Lamine Yamal le encantan este tipo de encuentros. Le gusta llevar la iniciativa y está en un gran nivel".



➡️ "Es una suerte poder contar con un jugador de esas características y él quiere hacer una gran actuación".



🗣️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nAiMoE91nt — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 5, 2026

"Lamine siempre está dispuesto a trabajar más, pero no hay que pedirle más. Todos estamos encantados con lo que nos da. Lo que hay es que hacer sufrir al defensa rival, sabiendo que si ellos llevan la iniciativa tendrán que sufrir todos", expresó.

De la Fuente conoce a Yamal y sabe que puede darlo todo así como asumir responsabilidades defensivas.

"Le veo cada día más motivado. Los que le conocéis lo sabéis, a Lamine le encanta la responsabilidad, estar en el foco, llevar la iniciativa. Por eso trabajamos en ese aspecto: 0% ansiedad, 100% motivación. Es una suerte verle entrenar, da mucha tranquilidad. Seguro que será un gran partido para él, tiene todos los ingredientes para que así lo sea", apuntó.

El enfrentamiento será este lunes 6 de julio en el Estadio Dallas a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España). El ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Estados Unidos y Bélgica en los cuartos de final.