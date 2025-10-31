Luis Díaz revela la influencia de Florian Wirtz en su fichaje por el Bayern Múnich

El futbolista colombiano reveló que tuvo una conversación importante con Florian Wirtz antes de dejar al Liverpool y fichar por el Bayern Múnich este verano.

El equipo del Liverpool había contratado a Wirtz por £116 millones en junio, superando las ofertas del propio Bayern Múnich y de otros grandes clubes europeos. Tras perder al joven alemán, el campeón de la Bundesliga eligió a Luis Díaz como su fichaje estrella, pagando una cantidad total de £65.5 millones recién en julio de este mismo año.

1. FC Köln v FC Bayern München - DFB Cup: Round Two | Lars Baron/GettyImages

Durante tres años y medio, Luis Díaz fue una pieza clave en el Liverpool, incluso ayudando al club a ganar la Premier League la temporada pasada. Pero decidió empezar una nueva etapa en Alemania, donde su impacto ha sido inmediato.

En tan solo 14 partidos disputados, el futbolista colombiano ha logrado un total de8 goles y 5 asistencias, además de ganar la Supercopa Alemana. El Bayern Múnich ya lidera la Bundesliga con una ventaja de cinco puntos.

El extremocolombiano de 28 años de edad, contó que Wirtz influyó en su decisión al hablarle sobre la intensidad y el ambiente del fútbol alemán:

Me dijo que la liga era muy intensa, con grandes equipos y estadios siempre llenos. Me aseguró que la iba a disfrutar mucho y que me iría muy bien. Le agradecí por eso Luis Diaz.

Y Wirtz tenía razón: Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich junto a figuras de talla internacional, como es el caso de Harry Kane y Michael Olise.

En cambio, el panorama ha sido más difícil para Wirtz en el Liverpool. El mediocampista ofensivo aún no ha logrado marcar un solo gol con el equipo de los Reds, los cuales han perdido seis de sus últimos siete partidos, aumentando la presión sobre el alemán que recién comienza a escribir su propia historia en la Premier League.