Luis Enrique insiste en fichar a Julián Álvarez y el PSG analiza una oferta millonaria

Con el foco puesto en el cierre de la temporada y en la final de la Champions League, la dirigencia del Paris Saint-Germain ya trabaja silenciosamente en posibles refuerzos para el próximo ciclo y, entre ellos, surge nuevamente el nombre de Julián Álvarez.

El técnico español Luis Enrique considera que el delantero del Atlético de Madrid encaja perfectamente en el estilo ofensivo y dinámico que pretende consolidar en París.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: PSG and Atletico Madrid are already negotiating for Julian Alvarez.



The fee involved will be more than €150m.



— @elchiringuitotv pic.twitter.com/2LU3WJNRSs — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026

Luis Enrique insiste por la “Araña”

Cabe mencionar que no es un interés nuevo, el entrenador ya había intentado convencerlo tiempo atrás, antes de que el argentino terminara desembarcando en LaLiga.

Desde el entorno del futbolista no descartan una salida duranter el próximo mercado, aunque el futbolista argentino tiene contrato vigente con el conjunto madrileño hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Visionhaus/GettyImages

Sin embargo, el PSG no estará solo en la carrera por Álvarez. Tanto el Arsenal como el FC Barcelona siguen de cerca la situación contractual del delantero, que se convirtió en una de las piezas más codiciadas del mercado. Aún así, en Francia creen que la influencia de Luis Enrique puede resultar determinante.

El proyecto deportivo parisino, sumado a la posibilidad de ocupar un rol central en el ataque, son aspectos que podrían inclinar la balanza; por características, movilidad y capacidad para jugar en distintos sectores del frente de ataque, Julián aparece como el perfil ideal para reforzar al vigente campeón francés.

Más allá de algunas irregularidades del Atlético durante la temporada, el rendimiento individual de Álvarez fue uno de los puntos más altos del equipo. El ex River Plate acumula 20 goles y 9 asistencias entre todas las competiciones, cifras que consolidan su crecimiento en Europa. Además, también se perfila como una pieza fija de la Selección Argentina de cara al próximo Mundial 2026.

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