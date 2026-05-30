Luis Enrique, tras ganar la Champions League ante el Arsenal: “Como esto, solo lo ha hecho el Real Madrid”

El Paris Saint Germain se impuso ante el Arsenal en la gran final de la Champions League de la temporada 2025/2026. Los Gunners abrieron el marcador al minuto 5 con gol de Kai Havertz, pero los parisinos lograron empatar el marcador al 64 con un penalti de Ousmane Dembélé. El duelo se fue a prórroga y se definió en la tanda de penaltis, en la que el equipo de Luis Enrique se impuso por 4-3.

El estratega asturiano historia este fin de semana al coronarse bicampeón y conseguir su tercer título de la Champions League, uno con el Barcelona y dos con el PSG.

En entrevista posterior al partido, Luis Enrique habló sobre la victoria de su escuadra sobre los Gunners, a quienes calificó de un equipo "muy competitivo".

Ha costado mucho el partido porque es un equipo muy competitivo, que ha demostrado mucho y ha perdido muy poco esta temporada (...) Ha costado Dios y ayuda pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando Luis Enrique

El técnico español destacó el juego defensivo de los Gunners y aseguró que, aunque están acostumbrados a jugar contra clubes que se repliegan en defensa, lo del equipo de Mikel Arteta en esta final "es otro nivel".

Sacan ventaja de cualquier acción, cualquier falta, cualquier momento... te frustra mucho jugar contra equipos así. Los dos nos merecíamos ganar, no te voy a engañar, pero lo que hemos hecho a lo largo de la temporada es algo destacable y estamos muy contentos Luis Enrique

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El técnico asturiano afirmó que tiene un gran respeto por Mikel Arteta, Gabriel Heinze y por el Arsenal, y declaró que "Mikel ha hecho una temporada increíble".

Luis Enrique sobre el bicampeonato del PSG

El proyecto del PSG finalmente está dando los frutos que se esperaban cuando Qatar Investment los compró en 2012. Los parisinos, bajo la batuta de Luis Enrique, suman 12 títulos con este club, incluyendo dos Champions, una Supercopa de la UEFA, una Copa Intercontinental y tres títulos de Ligue 1.

Paris Saint-Germain v Arsenal - UEFA Champions League - Final - Puskas Arena | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Sobre la consolidación del Paris Saint Germain en el futbol de élite, Luis Enrique consideró que ya se encuentran en ese nivel y que una hazaña como la que consiguieron este fin de semana, solo la ha conseguido el Real Madrid, máximo ganador de la Champions.

Como esto solo lo ha hecho el (Real) Madrid. No sé cómo va. La primera (copa) fue histórica y la segunda lo va a ser más. París y el PSG es un equipo que necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos y ahora ya estamos ahí. No queremos bajarnos y no queremos dejar de identificarnos por una manera de jugar que le gusta a la gente Luis Enrique