Luis Suárez recibe una sorprendente suspensión para el crucial partido 3 del Inter Miami

Luis Suárez ha sido suspendido para el importantísimo tercer partido del Inter Miami contra el Nashville SC por un incidente sin balón ocurrido el sábado por la noche en el GEODIS Park.

El uruguayo tuvo una actuación frustrante en el segundo partido, que terminó con una derrota por 2-1 para las Garzas. Suárez no generó ninguna ocasión de gol, realizó un disparo a puerta y vio cómo el otro impactaba en el poste durante la primera mitad.

La tensión estalló para el delantero en el minuto 71. Suárez le propinó una patada a Andy Najar, del Nashville, quien cayó al suelo retorciéndose de dolor. No se pitó falta en el momento y no se mostró ninguna tarjeta por la acción.

Cuatro días después del partido, el Comité Disciplinario de la MLS intervino para sancionar a Suárez por su conducta. La liga confirmó que el número 9 fue multado y suspendido para el Juego 3 por “conducta violenta”, dejando al Inter Miami sin su máximo goleador para este partido decisivo.

Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup Playoffs | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El Comité Disciplinario de la MLS tiene la autoridad para multar o suspender a los jugadores después de un partido en numerosas situaciones, incluso cuando considera que un incidente constituye una tarjeta roja clara y manifiesta que el árbitro no mostró durante el juego.

La sanción a Suárez es la segunda esta temporada. El jugador de 38 años ya había recibido una suspensión de tres partidos por escupir a un miembro del personal de los Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Copa de la Liga.

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Alika Jenner/GettyImages

Con sus esperanzas de clasificar a los playoffs de la MLS en juego, los Herons no podrán contar con Suárez el sábado por la noche en el Chase Stadium. Javier Mascherano ahora debe decidir quién lo reemplazará en el decisivo tercer partido.

La buena noticia para el técnico argentino es que puede alinear a Lionel Messi como falso nueve. El ocho veces ganador del Balón de Oro lideró el ataque del Inter Miami mientras Suárez estuvo suspendido a principios de temporada y participó en cinco goles en esos tres partidos.

Mascherano también puede optar por un 4-4-2, con Messi y Tadeo Allende en la delantera. Sin embargo, este último tuvo dificultades para generar peligro en el segundo partido.

La presión recaerá sobre Mascherano y Messi para que rindan en el Juego 3, o de lo contrario las Garzas sufrirán eliminaciones consecutivas en la primera ronda después de haber ganado el Juego 1 tanto en 2024 como en 2025.