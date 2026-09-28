Luka Modric persigue un nuevo récord histórico con Croacia

A los 41 años de edad, Luka Modric volvió a ser protagonista en el triunfo por 2-1 ante la República Checa por la UEFA Nations League 2026/27 y consiguió una marca inédita para el combinado balcánico: se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar con la camiseta de su país.

El tanto llegó a los 47 minutos y sirvió para coronar otra actuación especial de un jugador que lleva cerca de dos décadas defendiendo la camiseta croata. Modric debutó con el combinado nacional en 2006 y desde entonces se transformó en uno de los grandes referentes de una generación que cambió la historia del fútbol de su país.

𝟒𝟏 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐎𝐋𝐃. 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐇𝐈𝐒 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐑𝐘. 🫡🇭🇷



Luka Modrić is timeless. 👏 pic.twitter.com/g9Hj6OUsfG — 433 (@433) September 26, 2026

De Alemania 2006 a los grandes escenarios

Con el paso de los años, el futbolista del AC Milan asumió la capitanía y se convirtió en una pieza fundamental de Croacia. En esa línea, Slaven Bilic tuvo un papel importante en su crecimiento; el entrenador lo dirigió en la Sub-21 y posteriormente le dio cada vez mayor protagonismo en la selección absoluta.

Su liderazgo alcanzó uno de sus puntos más importantes en el Mundial de Rusia 2018, cuando el seleccionado balcánico llegó por primera vez a una final de la Copa del Mundo. Cuatro años después, volvió a ser protagonista en Qatar 2022 y ayudó al combinado a conseguir el tercer puesto, otro resultado histórico para su nación.

El próximo registro está cada vez más cerca

Su última presentación también llevó al mediocampista hasta los 203 partidos internacionales con Croacia. De esa manera, superó los 202 encuentros del kuwaití Bader Al Mutawa y se consolidó como uno de los futbolistas con más presencias internacionales de todos los tiempos.

Ahora tiene por delante un desafío todavía mayor: Lionel Messi acumula 207 partidos con Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo encabeza el registro con 234 apariciones con Portugal. Modric tiene cinco encuentros más por delante en esta fase de la Nations League, por lo que podría reducir considerablemente la diferencia con el argentino durante los próximos meses si mantiene su lugar habitual en el equipo.

FBL-EUR-NATIONS-CZE-CRO | MICHAL CIZEK/GettyImages

España, el siguiente desafío

Este martes 29 de septiembre, España recibirá a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la Nations League. Ambos seleccionados llegan después de comenzar el torneo con una victoria, por lo que el enfrentamiento tendrá además un atractivo especial en la pelea por los primeros puestos.

Para Modric será otra oportunidad de seguir ampliando sus registros; después de casi 20 años desde su debut internacional, el mediocampista continúa acumulando partidos y récords en una etapa de su carrera que todavía parece tener varios capítulos por escribir.

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