Mac Allister rompe el silencio sobre los rumores que le sitúan en el Real Madrid

El Real Madrid sigue buscando cómo rearmar su mediocampo tras las salidas de Toni Kroos y la inminente despedida de Luka Modrić. En ese contexto, el nombre de Alexis Mac Allister empezó a sonar con fuerza como una alternativa “realista” para el club español, que ya habría tenido al argentino en carpeta incluso durante la etapa de Carlo Ancelotti.

Si bien el conjunto blanco maneja varios nombres para esa posición, algunas opciones se consideran directamente inalcanzables desde lo económico, como Vitinha o Enzo Fernández, dos jugadores por los que sus clubes pedirían cifras cercanas a los nueve dígitos.

La respuesta del entorno: “Está muy feliz”

Alexis Mac Allister, Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Ante los rumores, quien salió a poner paños fríos fue Carlos Mac Allister, padre y representante del jugador. En diálogo con winwin, dejó una postura clara: “Lo que puedo decir por el momento es que Alexis está enfocado en el Liverpool y en la temporada actual. Alexis está muy feliz y muy cómodo en el club”.

El mensaje no desmiente por completo que haya existido algún tipo de sondeo o comentarios positivos desde el entorno del futbolista, pero sí marca un límite: con la temporada en marcha y sin mercado abierto, no hay margen para pensar en otra cosa.

¿Por qué Mac Allister sería más accesible que otros?

La gran diferencia con otros mediocampistas top está en los contratos. Vitinha renovó con el PSG hasta 2029 y Enzo Fernández tiene vínculo con el Chelsea hasta 2032, lo que le da a esos clubes todo el poder de negociación.

🚨 As per @ismaeelmahmoudd en exclusiva, que ha hablado con el padre de Alexis Mac Allister (Carlos Mac Allister) en sus vinculaciones con el Real Madrid:



"Alexis está totalmente centrado en el Liverpool y la temporada actual. Está muy contento y cómodo en el club". #LFC… pic.twitter.com/gM3Dud3a5u — El Rincón De Anfield🚨⚽️ (@rincon_anfield) February 4, 2026

En cambio, Mac Allister terminaría la temporada con dos años restantes en su contrato con el Liverpool, un punto sensible: suele ser el momento en el que los clubes deciden si renuevan a su figura o si se exponen a perderla más adelante por menos dinero.

A los 27 años, el argentino está en una etapa decisiva: o renueva y se consolida como pieza central del proyecto de el Liverpool, o se abre a un salto a un escenario todavía más grande como el Bernabéu. Cualquiera de las dos opciones, eso sí, implicaría el mejor contrato de su vida.

