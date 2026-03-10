Mac Allister rompe el silencio sobre su renovación con el Liverpool

El futuro de Alexis Mac Allister en el Liverpool FC sigue siendo tema de conversación en Inglaterra, aunque el propio futbolista intentó bajarle el tono. El mediocampista argentino confirmó que, por ahora, no existen conversaciones formales para extender su contrato y aseguró que no siente urgencia por resolver la situación.

Su actual vínculo con el club de Anfield se extiende hasta mediados de 2028, por lo que aún quedan varios años por delante. “No estamos en conversaciones por el contrato, pero tampoco tengo apuro. Es simplemente un hecho”, explicó el campeón del mundo con Argentina national football team durante una conferencia de prensa previa al duelo europeo ante el Galatasaray SK.

Una pieza clave desde su llegada

Mac Allister llegó al Liverpool en el mercado de pases de 2023 procedente del Brighton & Hove Albion FC y rápidamente se consolidó como una pieza importante en el mediocampo del equipo.

Su rendimiento fue fundamental en la última consagración del club en la Premier League, donde aportó equilibrio, inteligencia táctica y capacidad para manejar los tiempos del juego. Sin embargo, en la actual temporada su nivel, al igual que el de varios compañeros, ha tenido altibajos, algo que el propio plantel reconoce como parte de un proceso irregular del equipo.

A pesar de ese contexto, dentro del club siguen considerando al argentino como uno de los pilares del proyecto deportivo a mediano plazo.

Las declaraciones del mediocampista llegan en un momento en el que las renovaciones y negociaciones contractuales se multiplican dentro del plantel. Esta semana, el neerlandés Ryan Gravenberch firmó un nuevo acuerdo por seis temporadas con el club.

Mac Allister no dudó en felicitarlo públicamente. “Se lo merece. Fue muy importante para nosotros en la temporada en la que ganamos la liga y no es fácil lograr algo así”, expresó.

El volante comparte generación en el equipo con Dominik Szoboszlai, quien también llegó en 2023 y actualmente negocia una extensión de su contrato.

Interés desde España

Mientras tanto, el nombre de Mac Allister también circula fuera de Inglaterra. Desde hace meses, el Real Madrid CF sigue de cerca la situación del argentino, a quien considera una opción interesante para reforzar su mediocampo en el futuro.

Si bien su contrato largo reduce las posibilidades de una salida inmediata, el interés del club español podría cobrar más fuerza si en algún momento decide iniciar negociaciones formales. Por ahora, el argentino mantiene la calma y deja en claro que su prioridad sigue siendo el presente con la camiseta del Liverpool.

