Mainz vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Con el título de Bundesliga bajo el brazo luego del triunfo en casa ante el Stuttgart, el Bayern Múnich viaja a la ciudad de Maguncia, a orillas del río Rin, para medirse con el Mainz por la jornada 31 de la liga alemana.

La última victoria en el Allianz Arena estiró la ventaja con el Dortmund a 15 unidades a falta de cuatro fechas, lo que le permitió al equipo de Kompany celebrar de forma anticipada. Es la segunda conquista consecutiva para el club más laureado del país y la 13° en los últimos 14 años.

Teniendo en cuenta que se avecina la ida de semifinales de Champions League ante el PSG en París, se espera que el entrenador belga dé descanso a ciertos jugadores y plantee un equipo alternativo. El Mainz, por su parte, marcha 10° con 34 puntos. Viene de sufrir una dura eliminación en la Conference League a manos del Estrasburgo, pero sabe que de ganar, sellaria su permanencia en la categoría para la próxima temporada.

A continuación, toda la información para este gran duelo de Bundesliga.

Pronóstico SI Fútbol

Es sencillo imaginar un partido en el que el Bayern Múnich, pese a no contar con su once titular y guardar varios jugadores, sea el claro dominador. Su capacidad ofensiva es altísima incluso sin sus principales intérpretes y el gol está prácticamente asegurado. Más allá de que no siempre es impecable en defensa, tiene recursos de sobra para sostener el ritmo del encuentro y lastimar cuando encuentra espacios.

Mainz, por su parte, necesitará ser muy eficaz en los pocos momentos que tenga cerca del área rival, porque es difícil imaginarlo imponiendo condiciones durante largos tramos. Puede encontrar alguna ocasión puntual, pero en los 90' lo más probable es que la visita acabe imponiendo su jerarquía.

Pronóstico: Mainz 1-3 Bayern Múnich

¿A qué hora se juega el Mainz vs Bayern Múnich?

Ciudad : Maguncia, Alemania

: Maguncia, Alemania Estadio : Mewa Arena

: Mewa Arena Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora : 09:30 EE.UU (Este), 07:30MEX, 15:30 ESP

: 09:30 EE.UU (Este), 07:30MEX, 15:30 ESP Árbitro: Martin Petersen

Historial de enfrentamientos directos entre el Mainz y el Bayern Múnich (últimos 5 partidos)

Mainz : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Bayern Múnich: 3

Último partido entre ambos: 14/12/25 - Bayern Múnich 2-2 Mainz (Bundesliga, Jornada 14)

FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Últimos 5 partidos

Mainz Bayern Múnich Gladbach 1-1 Mainz 19/04/26 Leverkusen 0-2 Bayern 22/04/26 Estrasburgo 4-0 Mainz 16/04/26 Bayern 4-2 Stuttgart 19/04/26 Mainz 0-1 Friburgo 12/04/26 Bayern 4-3 Real Madrid 15/04/26 Mainz 2-0 Estrasburgo 09/04/26 St. Pauli 0-5 Bayern 11/04/26 Hoffenheim 1-2 Mainz 04/04/26 Real Madrid 1-2 Bayern 07/04/26

¿Cómo ver el Mainz vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias del Mainz

El equipo llega con buenas sensaciones tras su última presentación ante el Borussia Mönchengladbach. Los jugadores supieron sobreponerse a la eliminación en la Conference League, dando una muestra de carácter.

En cuanto al equipo, Benedict Hollerbach no volverá a jugar por lo que resta de la de la temporada, mientras que Lee Jae-sung también está fuera por lesión. Ante estas ausencias, nombres como Paul Nebel, Kaishu Sano y Nadim Amiri se perfilan para estar desde el arranque. En ataque, Sheraldo Becker y Phillip Tietz aparecen como las principales referencias.

Borussia Mönchengladbach v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Posible alineación del Mainz (3-5-2): Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Caci, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Becker, Tietz

Últimas noticias del Bayern Múnich

Vincent Kompany dejó en claro tras la victoria ante el Bayer Leverkusen por Copa de Alemania que, más allá de haber asegurado el título, el equipo no baja la exigencia. “Tuvimos un primer tiempo excelente, prácticamente no permitimos nada al rival… ahora nos enfocamos en el Mainz, porque todos los partidos son importantes”, explicó el técnico.

De todas formas, el calendario puede influir en algunas decisiones. No sería extraño ver rotaciones pensando en el cruce europeo ante el PSG, con jugadores importantes dosificando cargas o incluso arrancando desde el banco. En cuanto a las bajas, Serge Gnabry está descartado para lo que resta de la temporada, mientras que Tom Bischoff y Lennart Karl tampoco estarán disponibles.

Bayern Munich vs Real Madrid - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Kim, Ito, Davies; Kimmich, Goretzka; Guerreiro, Musiala, Diaz; Jackson

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