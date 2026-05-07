Malagón sorprende realizando trabajos con balón dentro de Coapa

Hace ya un par de meses que Luis Ángel Malagón sufrió una lesión de alta gravedad con el América. Durante un duelo de la CONCACAF Liga de Campeones, el meta presentó uno de los peores daños que puede sufrir cualquier profesional en el mundo del deporte, una rotura del tendón de Aquiles.

Dicha lesión provocó que el mexicano causara baja por lo que resta de la temporada. De tal forma, su presencia en el Mundial 2026 también quedó en el olvido. Ahora, el guardameta avanza con su recuperación con el objetivo de poder estar dentro del campo en algún punto de la siguiente temporada.

LUIS ÁNGEL MALAGÓN EVOLUCIONA EN SU RECUPERACIÓN 🦅😱#CentralFOX | El portero del América ya hace trabajos con el balón en las instalaciones de Coapa; una rotura de tendón de Aquiles lo dejó sin Copa del Mundo.https://t.co/wkC9oe2hBB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 7, 2026

Luis Ángel sorprendió a todos luego de imágenes recientes donde se observa al meta realizando trabajos dentro del nido de Coapa. Los mismos fueron una serie de ejercicios con balón sobre césped que si bien son señal de progreso, no significa que su retorno a la actividad esté cercano.

El objetivo de esto trabajos es evitar que el portero pierda reflejos y capacidad de reacción. Aunque la actividad se realiza en efecto sobre césped, no se requiere mayor movimiento de la parte baja del cuerpo. De esta forma, se evita que Luis Ángel ponga en riesgo el tendón dañado por algún por sobreesfuerzo.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La ausencia de Luis Ángel sigue siendo de mediana a larga duración. Aunque trabaje con pelota, su vuelta al campo luce lejana. Una lesión como la suya implica una baja de seis a nueve meses. De momento, no se ha completado ni siquiera dos meses desde la lesión, mucho menos desde la intervención.

En el escenario más optimista, Luis Ángel será elegible para noviembre o diciembre, es decir, para el siguiente torneo. Si la recuperación avanza por el camino más lento posible, su vuelta a las canchas no se dará sino hasta el 2027.

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