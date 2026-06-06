La selección argentina trabaja en suelo norteamericano hace una semana, donde jugará dos amistosos pensando en el Mundial 2026. El primero será este sábado por la noche ante Honduras, y Lionel Scaloni recibió una muy mala noticia.

El entrenador está exigiendo al máximo a sus futbolistas para comprobar quienes están físicamente aptos para ir a la Copa del Mundo, ya que no quiere llevar a ningún profesional que no esté al 100% de su capacidad.

En la práctica del viernes, Leo Balerdi sufrió un desgarro y la Asociación del Fútbol Argentino comunicó que tendrá que ser desafectado de la convocatoria. En este marco, Scaloni tiene que reemplazarlo por un futbolista que haya estado en la lista preliminar de 55 profesionales, con muchos de ellos trabajando junto a la selección en Estados Unidos para incorporarse a la plantilla de manera formal en caso de que haga falta.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Si bien en la pre lista hay defensores de todo tipo, se espera que Scaloni, en caso de que sea necesario, reemplace a Balerdi con otro zaguero central. Uno de los que tiene todos los números es Marcos Senesi, que viene de ser importantísimo en el armado de Andoni Iraola en el histórico Bournemouth que clasificó a la UEFA Europa League. El ex San Lorenzo de Almagro se marchó libre de los Cherries y será nuevo jugador del Tottenham de cara a la próxima temporada.

Las otras opciones son Lucas Martínez Quarta (River), Germán Pezzella (River), Zaid Romero (Getafe) y Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

Argentina v Mauritania - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

Argentina juega este sábado frente a Honduras y el próximo martes hará lo propio contra Islandia, despidiéndose así de la preparación y entrando en modo Mundial al 100%. La Scaloneta debuta en la Copa del Mundo el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra Argelia, mientras que el lunes 22 disputará su encuentro en Dallas ante Austria. Cerrará la fase de grupos el sábado 27, también en el AT&T Stadium, contra Jordania.