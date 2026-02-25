Malas noticias para el Real Madrid sobre Kylian Mbappé

El Real Madrid recibió un golpe sensible en plena etapa decisiva de la temporada. Kylian Mbappé es baja confirmada para el compromiso ante el Benfica y su ausencia no será cuestión de días, según adelantó el técnico merengue, Álvaro Arbeloa.

El entrenador actualizó el estado físico del atacante francés y dejó entrever que la recuperación tomará más tiempo del inicialmente proyectado. La preocupación gira en torno a la rodilla izquierda del jugador, zona donde se detectó una molestia significativa tras los últimos entrenamientos.

🚨⚠️ Álvaro Arbeloa: “Kylian Mbappé will be out for a bit longer than just a few days”.



“For sure Kylian has to recover well before returning”. pic.twitter.com/d6o1Yi4JbL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026

“La ausencia de Mbappé no va a ser cuestión de días, va a ser un poco más largo”, explicó Arbeloa, en declaraciones difundidas por medios españoles. El mensaje apunta a un periodo de baja de mediano plazo como mínimo, descartando un retorno inmediato.

Mbappé no estará disponible ante el Benfica en el duelo de play-off de la Champions League, un partido clave dentro de la planificación europea del club. La prioridad, de acuerdo con el cuerpo técnico, es evitar recaídas que puedan comprometer el tramo final del calendario.

Desde el entorno médico del Madrid se trabaja bajo un protocolo conservador. El daño en la rodilla izquierda obliga a extremar precauciones y a no acelerar tiempos. La directriz es clara: recuperar al futbolista al cien por ciento antes de cualquier regreso competitivo.

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Arbeloa fue enfático en que no se correrán riesgos innecesarios. El club entiende la magnitud de la temporada y la importancia del delantero, por lo que cualquier decisión se tomará con base en evaluaciones médicas detalladas y no bajo presión externa.

Todo apunta a que el francés tampoco será elegible para el compromiso de este lunes ante el Getafe en LaLiga. La previsión interna indica que su reintegración será progresiva y dependerá de la evolución en los próximos controles clínicos.

La baja del atacante representa un desafío táctico para el Madrid, que deberá reorganizar su frente ofensivo en partidos de alta exigencia. Mientras tanto, el club mantiene la calma y confía en que el proceso de recuperación permitirá contar nuevamente con Mbappé en plenitud física cuando realmente importe.