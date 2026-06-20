El Mundial 2026 pierde a otra figura para el próximo partido de su selección: además de Raphinha, Frenkie de Jong no podrá decir presente en el partido de Países Bajos ante Suecia por la segunda fecha del grupo F.

Cabe destacar que la Naranja Mecánica viene de empatar su primer partido ante Japón, y los suecos de Viktor Gyökeres y compañía supieron doblegar a Túnez sin problemas, por lo que este encuentro será por demás importante para los dirigidos por Ronald Koeman.

"Frenkie también tiene algunas molestias leves respecto a su estado físico. También entrenó con otros jugadores. Pero veremos cómo estará mañana. No está claro. Es una incógnita. No estoy seguro, no lo sé. La lesión está debajo del abdomen", anticipó este viernes en rueda de prensa el seleccionador neerlandés.

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

"Hablé con Frenkie después del partido y creo que está haciendo muchas cosas bien. Tácticamente es un jugador muy inteligente. También he hablado con Frenkie sobre la necesidad de que, cuando estemos atacando, él tenga que salir al campo. A veces se queda demasiado bajo en el campo y otras veces podría realizar una acción hacia adelante porque entonces es realmente rápido. Ahí es donde creo que, tanto para él como para el equipo, tiene margen de mejora. Sin embargo, sería exagerado decir 'déjenlo fuera'.", agregó Koeman en la conferencia de prensa previa al partido con los suecos.

Además de De Jong, para este partido será baja Quinten Timber, que chocó con Teun Koopmeiners en una práctica y sufrió una contusión menor.

Luego de enfrentarse a Suecia, cerrarán la fase de grupos ante Túnez el jueves 25 de junio en el Arrowhead Stadium. De momento están terceros de su grupo, aunque como uno de los mejores de esta posición. En 16avos, a esta hora, se medirían contra la Noruega de Erling Haaland y existe la posibilidad de un choque con Alemania en octavos de final.