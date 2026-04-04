Mallorca vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Vuelve la acción a La Liga. La fecha FIFA ya quedó atrás y con el regreso de varios de sus jugadores que vieron acción en sus respectivos seleccionados, al Real Madrid se le avecina un compromiso riesgoso en un campo en el que no siempre ha encontrado buenos resultados.

Este sábado 4 de abril, el conjunto de Arbeloa se medirá con el Mallorca de Martín Demichelis, equipo que hoy se encuentra en puestos de descenso directo pero que ha mostrado un marcado avance desde la llegada del entrenador argentino.

Con el encuentro de ida de los cuartos de final de Champions League a la vuelta de la esquina, pero sabiendo que no puede dejar puntos en el camino si quiere pelear la Liga hasta el final, los merengues van por los tres puntos en Son Moix.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo merengue por la mínima

No debería ser un partido cómodo para el Real Madrid. Más allá de la diferencia de planteles, las visitas a Son Moix le han generado más de un problema en los últimos años, y el contexto del calendario tampoco ayuda, con la cabeza ocupada en el duelo ante el Bayern Múnich.

El Mallorca, con una propuesta más ordenada que en el inicio de la temporada, puede sostener el partido durante varios tramos y obligar a los blancos a trabajar cada ataque. Aun así, en este tipo de encuentros suele pesar la calidad en los metros finales. Si logra imponer su ritmo y evita desajustes en defensa, el equipo de Arbeloa tiene lo necesario para sacar adelante un duelo que, por escenario y momento, apunta a resolverse por una diferencia mínima.

Pronóstico: Mallorca 1-2 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Mallorca vs Real Madrid?

Ciudad : Palma de Mallorca, España

: Palma de Mallorca, España Estadio : Son Moix

: Son Moix Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora: 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Mallorca y el Real Madrid (últimos 5 partidos)

Mallorca : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Real Madrid: 4

Último partido entre ambos: 30/08/25 - Real Madrid 2-1 Mallorca (La Liga, fecha 3)

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Mallorca Elche 2-1 Mallorca 21/03/26 Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 22/03/26 Mallorca 2-1 Espanyol 15/03/26 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/03/26 Osasuna 2-2 Mallorca 07/03/26 Real Madrid 4-1 Elche 14/03/26 Mallorca 0-1 Real Sociedad 28/02/26 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26 Celta 2-0 Mallorca 22/02/26 Celta 1-2 Real Madrid 06/03/26

¿Cómo ver el Mallorca vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Mallorca

El equipo de Martín Demichelis llega golpeado tras la derrota 2-1 ante Elche en un duelo directo por la permanencia, un resultado que lo dejó en zona de descenso con 28 puntos. Aun así, se encuentra a solo una unidad de la salvación y a tres de salir con algo de margen. En Son Moix ha sabido hacerse fuerte, con 22 puntos sumados en 14 partidos. Seis de sus siete victorias en la temporada llegaron allí. Además, solo se quedó sin marcar en 2 de esos 14 encuentros como local, un dato que explica por qué suele competir mejor en casa.

En cuanto al equipo, recupera a Johan Mojica y Jan Virgili tras cumplir sanción, aunque pierde a Jan Salas (rodilla) y Lucas Bergström (problemas musculares). Takuma Asano y Marash Kumbulla llegan con lo justo y serán evaluados hasta último momento. Arriba, Vedat Muriqi sigue siendo la gran carta ofensiva: suma 18 goles en La Liga, solo superado por Kylian Mbappé, y será nuevamente la referencia. Demichelis también analiza variantes en el mediocampo, donde Manu Morlanes podría ganar lugar para darle más equilibrio al equipo.

RCD Mallorca v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Mallorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Torre, Virgili; Muriqi

Últimas noticias del Real Madrid

El 2° de la Liga con 69 unidades, cuatro menos que el Barcelona, llega con varias ausencias importantes que obligan a mover piezas. Federico Valverde está suspendido, mientras que Dani Ceballos, Rodrygo, Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Éder Militão y Raúl Asencio no estarán disponibles por lesión. A esa lista de ausentes se podría sumar Vinicius, a quien Arbeloa evalúa cuidar para no agravar las molestias musculares con las que volvió del parón FIFA.

El cuerpo técnico optaría por dosificar cargas también con Jude Bellingham, recién recuperado de una larga lesión. El inglés podría ocupar un lugar entre los suplentes, lo que abre la puerta a nombres como Eduardo Camavinga o Brahim Díaz.

Real Madrid v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-4-2): Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavina Arda Guler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé.

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