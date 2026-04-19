Manchester City vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

Se viene el partido que todo el mundo esperaba. Una verdadera final, aunque el trofeo no esté esperando al ganador al término del encuentro. Manchester City y Arsenal se miden este domingo en el Etihad Stadium en un duelo de altísimo nivel que podría ser decisivo para el desenlace de la liga.

Los Gunners llegan punteros con 70 unidades, seis más que el dueño de casa, aunque los de Guardiola deben un partido por la postergación de su compromiso de la jornada 31 ante el Crystal Palace. Es por eso que este duelo entre el 1° y el 2° cobra una enorme relevancia: si el City se impone y también vence al Palace, alcanzaría al Arsenal en la cima.

Un empate no sería un mal resultado para los de Arteta, aunque salir invicto del Etihad no le será sencillo al español: su equipo ha caído en este escenario en ocho de los últimos once encuentros y no gana allí desde la temporada 2014/2015.

El City, por su parte, ha cumplido con su tarea, agazapado a la espera de una caída del Arsenal que le permitiera llegar a este partido con reales expectativas de apoderarse de la punta. El reciente triunfo en la final de la Carabao Cup pesa, así como también las últimas goleadas sobre Liverpool y Chelsea. Guardiola quiere su séptima Premier y Arteta no debe estar tranquilo.

Pronóstico SI Fútbol

El City llega en un momento ideal. Con más descanso, un mejor ritmo reciente y la ventaja de jugar en casa, todo indica que intentará imponer condiciones desde el inicio, con posesión alta y presión constante en la recuperación. Enfrente tendrá a un Arsenal que viene desgastado físicamente y con problemas en generación de juego, sobre todo si no cuenta con piezas clave como Martin Odegaard o Bukayo Saka. En ese contexto, el City parece tener herramientas de sobra para dominar el desarrollo.

Del lado del Arsenal, la necesidad de sumar puede obligarlo a asumir riesgos, algo que suele ser peligroso ante un equipo como el de Guardiola. Si deja espacios, jugadores rápidos y desequilibrantes como los del City pueden marcar la diferencia rápidamente. Los errores defensivos recientes de los Gunners aumentan esa sensación de vulnerabilidad. Imaginamos un partido donde el City controle los tiempos y golpee en los momentos justos, mientras el Arsenal apele a sostener el empate.

Pronóstico: Manchester City 2-1 Arsenal

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Arsenal?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : domingo 19 de abril

: domingo 19 de abril Hora : 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP

: 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP Árbitro: Anthony Taylor

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Arsenal (últimos cinco partidos)

Manchester City : 1

: 1 Empate : 3

: 3 Arsenal: 1

Último partido entre ambos: 22/3/2026 - Manchester City 2-0 Arsenal (Final Carabao Cup)

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester City Arsenal Chelsea 0-3 Manchester City 12/04/26 Arsenal 0-0 Sporting Lisboa Liverpool 0-4 Manchester City 4/4/2026 Arsenal 1-2 Bournemouth 11/04/26 Arsenal 0-2 Manchester City 22/3/2026 Sporting Lisboa 0-1 Arsenal 07/04/26 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/3/2026 Southampton 2-1 Arsenal 04/04/26 West Ham 1-1 Manchester City 14/3/2026 Manchester City 2-0 Arsenal 22/03/26

¿Cómo ver el Manchester City vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Manchester City

“Arsenal es fuerte en todos los aspectos. Son muy agresivos y peligrosos en las transiciones. Por eso están donde están”, aseguró Guardiola sobre su próximo rival. En cuanto al equipo, la principal noticia positiva es la recuperación de Nico O'Reilly, que ya está disponible tras su molestia muscular. Sin embargo, la defensa sigue siendo un problema, con ausencias importantes que condicionan las opciones.

No estarán Ruben Dias, Josko Gvardiol ni John Stones, todos fuera por lesión, lo que obliga a mantener una línea de fondo alternativa. Aun así, el equipo mantiene su estructura habitual y la idea del DT sería la de repetir gran parte del once que viene funcionando.

Chelsea v Manchester City - Premier League - Stamford Bridge | John Walton - PA Images/GettyImages

Probable alineación del Manchester City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri, Tijjani Reijnders; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland

Últimas noticias del Arsenal

Por el lado gunner, el mensaje es ambicioso pese a las dificultades. "Nos hemos ganado el derecho a estar en esta posición, luchar por el título y tener la oportunidad de vencer, probablemente, al mejor equipo y al mejor entrenador que esta liga haya visto jamás. Es un privilegio enorme", aseguró Mikel Arteta, quien volverá a enfrentar a su antiguo jefe.

La realidad del plantel marca varios problemas, especialmente en ataque, donde la baja de Bukayo Saka está confirmada y representa una ausencia muy sensible. Noni Madueke arrastra molestias y es duda, mientras que Martin Odegaard, Jurrien Timber y Riccardo Calafiori tampoco tienen asegurada su presencia. A esto se suma la baja de larga data de Mikel Merino. Al Arsenal llega exigido, sabiendo que deberá competir al máximo nivel para sostener sus aspiraciones.

Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres, Noni Madueke.

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