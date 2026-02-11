Manchester City vs Fulham: previa, predicciones y alineaciones
La Premier League está que arde y uno de los candidatos al título es el Manchester City, que viene de ganarle 2-1 al Liverpool a domicilio. Para seguir en carrera en la lucha por el trofeo, deberán vencer al Fulham, que está en mitad de tabla, en casa.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro de la Premier League.
¿A qué hora se juega el Manchester City vs Fulham?
- Ciudad: Manchester, Inglaterra
- Estadio: Etihad Stadium
- Fecha: miércoles 11 de febrero
- Hora: 14:30 (Estados Unidos), 13:30 (México), 20:30 (España)
- Árbitro: Paul Tierney
- VAR: Neil Davies
Historial de enfrentamientos directos entre Manchester City y Fulham
- Manchester City: 44
- Empates: 16
- Fulham: 17
- Último partido entre ambos: 02/12/2025 - Fulham 4-5 Manchester City - Premier League
Últimos cinco partidos
Manchester City
Fulham
Liverpool 1-2 Manchester City
Fulham 1-2 Everton
Manchester City 3-1 Newcastle
Manchester United 3-2 Fulham
Tottenham 2-2 Manchester City
Fulham 2-1 Brighton
Manchester City 2-0 Galatasaray
Leeds 1-0 Fulham
Manchester City 2-0 Wolves
Fulham 3-1 Middlesbrough
¿Cómo ver el Manchester City vs Fulham por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Peacock, SiriusXM FC
México
Max México
España
DAZN Spain
Últimas noticias del Manchester City
El City mantiene la distancia de seis puntos con el Arsenal y buscarán no darse por vencidos en la lucha por conquistar la Premier League. Vienen de conseguir un triunfo excelente frente al Liverpool en condición de visitante, por lo que buscarán otra victoria esperando un tropiezo Gunner para ponerle picante a la liga.
Para este encuentro, Pep Guardiola no podrá contar con Jeremy Doku, Josko Gvardiol, Savinho, Abdukodir Khusanov, John Stones y Mateo Kovacic.
Posible alineación del Manchester City contra el Fulham (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes; Nico O'Reilly, Rodri Hernández, Bernardo Silva; Omar Marmoush, Erling Haaland y Antoine Semenyo.
Últimas noticias del Fulham
Con un registro de diez victorias, cuatro empates y once caídas, el equipo de Craven Cottage está en la mitad exacta de la tabla de posiciones. El equipo no logra engranar y solamente el esfuerzo le brinda la oportunidad de sumar de a tres, vendiendo caro la derrota cada vez que le toca perder y ganando por lo justo cuando le toca triunfar.
Para este compromiso, Marco Silva no tendrá a su disposición a Sasa Lukic y tiene entre algodones a Tom Cairney.
Posible alineación del Fulham contra el Manchester City (4-2-3-1): Bernd Leno; Ryan Sessegnon, Jorge Cuenca, Joachim Andersen, Timothy Castagne; Sander Berge, Alex Iwobi; Samuel Chukweze, Emile Smith-Rowe, Harry Wilson; Raúl Jiménez.
Pronóstico SI
El Manchester City se hará fuerte de local y logrará sumar de a tres para seguir en lo más alto de la tabla, solamente superado por el Arsenal.
Manchester City 3-1 Fulham
