Manchester City vs Manchester United: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League

La mesa está servida para un partido imperdible: el Manchester City recibirá al Manchester United en el primer derbi de la temporada, y seguramente tenga muchísimas emociones.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 de la Premier League.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Manchester United?

Ciudad: Mánchester, Inglaterra

Fecha: domingo 14 de septiembre

Horario: 11:30 (este de Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España).

Estadio: Etihad Stadium

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Tottenham en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y ESPN en Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del Manchester City

Rival Resultado Competencia Brighton 2-1 D Premier League Tottenham 2-0 D Premier League Wolverhampton 4-0 V Premier League Palermo 3-0 V Amistoso Al-Hilal 4-3 D Mundial de Clubes

Últimos 5 partidos del Manchester United

Rival Resultado Competencia Burnley 3-2 V Premier League Grimsby Town 2-2 (12-11 pen.) D EFL Cup Fulham 1-1 E Premier League Arsenal 1-0 D Premier League Fiorentina 1-1 (5-4 pen.) V Amistoso

Últimas noticias del Manchester City

Los Ciudadanos no arrancaron nada bien la temporada: perdieron dos de los tres partidos que jugaron en la Premier League y sus fans se preocupan de cara al inicio de la UEFA Champions League, el gran objetivo de la campaña.

Últimas noticias del Manchester United

Parecen haber dejado atrás el duro golpe que les propinó el débil Grimsby Town en la EFL Cup y buscarán dar el batacazo de la jornada quedándose con el derbi de la ciudad.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: James Trafford

Defensas: Rayan Ait Nouri, Abdukodir Khusanov, John Stones, Matheus Nunes

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva



Delanteros: Omar Marmoush, Oscar Bobb y Erling Haaland.

Manchester United

Portero: Altay Bayindir

Defensas: Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Leny Yoro



Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo

Delanteros: Mason Mount, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Pronóstico SI Fútbol

El City sacará a relucir toda su jerarquía y se quedará con el partido por buena diferencia en el marcador.

Manchester City 3-1 Manchester United

