Manchester City vs Manchester United: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League
La mesa está servida para un partido imperdible: el Manchester City recibirá al Manchester United en el primer derbi de la temporada, y seguramente tenga muchísimas emociones.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 de la Premier League.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Manchester United?
Ciudad: Mánchester, Inglaterra
Fecha: domingo 14 de septiembre
Horario: 11:30 (este de Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España).
Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Tottenham en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y ESPN en Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competencia
Brighton
2-1 D
Premier League
Tottenham
2-0 D
Premier League
Wolverhampton
4-0 V
Premier League
Palermo
3-0 V
Amistoso
Al-Hilal
4-3 D
Mundial de Clubes
Últimos 5 partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competencia
Burnley
3-2 V
Premier League
Grimsby Town
2-2 (12-11 pen.) D
EFL Cup
Fulham
1-1 E
Premier League
Arsenal
1-0 D
Premier League
Fiorentina
1-1 (5-4 pen.) V
Amistoso
Últimas noticias del Manchester City
Los Ciudadanos no arrancaron nada bien la temporada: perdieron dos de los tres partidos que jugaron en la Premier League y sus fans se preocupan de cara al inicio de la UEFA Champions League, el gran objetivo de la campaña.
Últimas noticias del Manchester United
Parecen haber dejado atrás el duro golpe que les propinó el débil Grimsby Town en la EFL Cup y buscarán dar el batacazo de la jornada quedándose con el derbi de la ciudad.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: James Trafford
Defensas: Rayan Ait Nouri, Abdukodir Khusanov, John Stones, Matheus Nunes
Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva
Delanteros: Omar Marmoush, Oscar Bobb y Erling Haaland.
Manchester United
Portero: Altay Bayindir
Defensas: Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Leny Yoro
Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
Delanteros: Mason Mount, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.
Pronóstico SI Fútbol
El City sacará a relucir toda su jerarquía y se quedará con el partido por buena diferencia en el marcador.
Manchester City 3-1 Manchester United
Periodista Deportivo graduado en 2018