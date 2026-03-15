Manchester United vs Aston Villa: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester United recibirá al Aston Villa este domingo 15 de marzo en Old Trafford en un partido correspondiente a la jornada 30 de la Premier League. Con la temporada entrando en su tramo decisivo, ambos equipos saben que cada punto puede marcar la diferencia en la pelea por clasificar a las competencias europeas de la próxima temporada.

Los Red Devils llegan tras sufrir una derrota por 2-1 ante Newcastle en St James’ Park, un resultado que puso fin a la buena racha que había construido el equipo desde la llegada de Michael Carrick al banquillo. Aun así, el United se mantiene tercero en la tabla, con una ventaja de tres puntos sobre el sexto lugar, y ha convertido Old Trafford en una fortaleza: bajo el mando del técnico interino ha ganado cuatro partidos consecutivos en casa.

Del otro lado estará un Aston Villa que viene de competir en Europa durante la semana. El conjunto dirigido por Unai Emery logró un valioso triunfo como visitante ante Lille en la ida de los octavos de final de la Europa League, aunque su rendimiento reciente en la Premier ha sido irregular. Los Villanos acumulan tres encuentros sin ganar en el campeonato y necesitan reaccionar si quieren mantenerse en la pelea por los puestos de Champions en este cierre de temporada.

Volvemos a Old Trafford el domingo🏟️ pic.twitter.com/p3xQNK9oTa — Manchester United (@ManUtd_Es) March 11, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo del dueño de casa

El partido promete ser intenso, con dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de Champions. Manchester United intentará imponer condiciones desde el inicio aprovechando su fortaleza reciente en Old Trafford, donde bajo el mando de Michael Carrick ha encadenado varias victorias consecutivas. El equipo llega con más tiempo de descanso tras no haber tenido compromisos entre semana, lo que podría traducirse en mayor intensidad durante buena parte del encuentro.

La visita, en cambio, afronta este compromiso tras su viaje a Francia por la Europa League, un factor que podría pesar en lo físico. Aunque el equipo de Unai Emery suele ser competitivo y cuenta con jugadores capaces de marcar diferencias en ataque, el desgaste acumulado y su irregularidad reciente en la Premier podrían darle ventaja a los locales, especialmente si el United logra adelantarse en el marcador.

Predicción: Manchester United 2-1 Aston Villa

Manchester United v Crystal Palace - Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Aston Villa?



Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Fecha : domingo 15 de marzo

: domingo 15 de marzo Hora : 09:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 15:00 ESP

: 09:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 15:00 ESP Árbitro: Anthony Taylor

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United vs Aston Villa (últimos cinco partidos)



Manchester United : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Aston Villa: 1

Último partido entre ambos: 21/12/25 - Aston Villa 2-1 Manchester United (Premier League, Fecha 17)

Últimos 5 partidos

Manchester United Aston Villa Newcastle 2-1 Manchester United 04/3/26 Lille 0-1 Aston Villa 12/3/2026 Manchester United 2-1 Crystal Palace 1/3/2026 Aston Villa 1-4 Chelsea 04/3/2026 Everton 0-1 Manchester United 23/2/2026 Wolverhampton 2-0 Aston Villa 27/2/2026 West Ham 1-1 Manchester United 10/2/2026 Aston Villa 1-1 Leeds 21/02/2026 Manchester United 2-0 Tottenham 7/2/2026 Aston Villa 1-3 Newcastle 14/02/2026

¿Cómo ver el Manchester United vs Aston Villa por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Manchester United

El equipo dirigido por Michael Carrick recibió una noticia alentadora en la previa del partido, ya que Noussair Mazraoui está en condiciones de jugar a pesar de haber salido con molestias en el último encuentro ante Newcastle. Su recuperación amplía las opciones defensivas del entrenador en un momento clave de la temporada.

Newcastle United v Manchester United - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

No todas son buenas noticias para los Red Devils. Lisandro Martínez continúa arrastrando problemas en el gemelo y no estará disponible para el duelo en Old Trafford. Además, el United mantiene varias bajas de mediano plazo: Mason Mount sigue recuperándose de un golpe, Matthijs de Ligt continúa fuera por una lesión en la espalda y Patrick Dorgu permanece al margen por un problema en el tendón de la corva.

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Últimas noticias del Aston Villa

En el Aston Villa hay optimismo por el regreso de John McGinn, quien volvió a tener minutos en el triunfo europeo frente a Lille tras perderse los últimos diez partidos. El capitán podría incluso meterse en el once titular para el compromiso ante Manchester United.

Sin embargo, Unai Emery todavía lidia con problemas en el mediocampo. Youri Tielemans sigue de baja por una lesión de tobillo y Boubacar Kamara continúa recuperándose de un problema en la rodilla. A esas dudas se suma la situación de Matty Cash, quien tuvo que salir en el entretiempo del último partido de Premier League y será evaluado hasta último momento.

Aston Villa v Chelsea - Premier League - Villa Park | Jacob King - PA Images/GettyImages

Posible alineación del Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Douglas Luiz, Amadou Onana, Jadon Sancho, Morgan Rogers, Emiliano Buendia; Oli Watkins.

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