Manchester United vs Tottenham: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana la pelota vuelve a rodar en la Premier League y el Manchester United necesita ganar. Los Red Devils arrastran tres partidos sin victorias entre la liga inglesa y la eliminación de la Carabao Cup contra el Brighton, por lo que este sábado, cuando reciban al Tottenham en Old Trafford, tendrán la presión extra de conseguir tres puntos.

Los Spurs tampoco llegan bien, todavía no pudieron ganar ningún partido liguero, quedaron eliminados de la Copa de la Liga ante el Liverpool y marchan últimos en la tabla. Ellos también van a ir por el triunfo y la fecha 6 va a permitir descubrir a cuál de los dos equipos le sentó mejor el parón internacional.

Pronóstico SI Fútbol

Ninguno de los dos equipos está atravesando un buen momento de forma, pero los Red Devils tienen la ventaja contra un Tottenham que todavía no ha ganado ningún partido en lo que va de la temporada. Además, el United es local y tiene la urgencia de reencontrarse con el triunfo. Va a ser un duelo cerrado, con dos planteles que tienen muchas bajas y que no van a querer ceder en la mitad de la cancha.

Manchester United 2-1 Tottenham

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Tottenham?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: Stuart Attwell

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United y el Tottenham (últimos cinco partidos)

Manchester United: 1

1 Empates : 1

: 1 Tottenham: 3

Último partido entre ambos: 7/2/2026 - Manchester United 2-0 Tottenham - Fecha 25, Premier League 2025/26

Últimos 5 partidos

Manchester United Tottenham Fulham 1-1 Manchester United 20/9/2026 Tottenham 2-3 Aston Villa 19/9/2026 Manchester United 2-3 Brighton 16/9/2026 Liverpool 3-1 Tottenham 15/9/2026 Manchester United 0-1 Manchester City 13/9/2026 Tottenham 0-0 Everton 12/9/2026 Manchester United 4-0 Sabah 10/9/2026 Nottingham Forest 0-0 Tottenham 5/9/2026 Everton 2-2 Manchester United 6/9/2026 Tottenham 0-2 Newcastle 29/8/2026

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Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick, Manchester United | NurPhoto/GettyImages

La previa de la fecha FIFA ya lo tenía a Michael Carrick con una serie de asuntos por resolver después de un arranque con apenas cinco puntos en cinco fechas de la Premier. Ahora, luego del parón, se le suma el problema de la enfermería.

Marcus Rashford descansó durante tres semanas por sus molestias en la cadera y podría regresar este sábado, Kobbie Mainoo es otro que apunta al fin de semana después de haber abandonado la convocatoria de Inglaterra por un problema vinculado al manejo de cargas. Por otro lado, Amad Diallo volvió a entrenar con el plantel y Carlos Baleba sumó minutos en el amistoso ante el Lausanne-Sport. Benjamin Sesko, por su parte, sigue con un problema en la tibia y su disponibilidad no tiene fecha definida.

Matthijs de Ligt jugó el amistoso después de una larga ausencia por una lesión en la espalda que requirió cirugía, pero el club planea llevarlo con cautela y su regreso oficial está previsto para mediados o finales de octubre. Noussair Mazraoui y Patrick Dorgu regresaron de sus selecciones con lesiones y todavía no se conoce cuándo estarán disponibles. Manuel Ugarte sigue su rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida durante el Mundial.

Posible alineación del Manchester United contra el Tottenham (4-2-3-1): Lammens; Maguire, Shaw, Heaven, Dalot, Martínez; Tielemans, Mainoo, Santos; Cunha, Mbeumo

Últimas noticias del Tottenham

Roberto De Zerbi, Tottenham | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El Tottenham está último en la Premier, con dos puntos en cinco fechas y sin victorias. A la mala racha se le sumó la eliminación de la Carabao Cup. A pesar de todo eso, la dirigencia mantiene su respaldo a Roberto De Zerbi. Vinai Venkatesham defendió el proyecto después de una renovación que incluyó diez incorporaciones y una inversión superior a los 360 millones de euros. "Tenemos confianza", expresó el CEO con respecto al DT y a los futbolistas incorporados. "Se realizaron cambios significativos durante el verano, tanto dentro como fuera de la cancha, y reconocemos que puede llevar tiempo para que tengan pleno efecto", agregó.

De Zerbi va a tener que esperar hasta el miércoles o jueves para reunir a la totalidad de su plantel después de las fechas internacionales. Pedro Porro sigue recuperándose de una lesión en los isquiotibiales y no estaría disponible hasta finales de octubre, Dejan Kulusevski ya entrena con el primer equipo después de un año afuera por una lesión en la rótula y Mykhailo Mudryk, Xavi Simons y Wilson Odobert van a seguir en rehabilitación.

Posible alineación del Tottenham contra el Manchester United (4-2-3-1): Kinsky; van Hecke, Robertson, van de Ven; Gray, Tonali, Bentancur, Fernandes; Sávio, Solanke, Marmoush

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