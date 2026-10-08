Manchester United vs Tottenham: previa, predicciones y alineaciones
Este fin de semana la pelota vuelve a rodar en la Premier League y el Manchester United necesita ganar. Los Red Devils arrastran tres partidos sin victorias entre la liga inglesa y la eliminación de la Carabao Cup contra el Brighton, por lo que este sábado, cuando reciban al Tottenham en Old Trafford, tendrán la presión extra de conseguir tres puntos.
Los Spurs tampoco llegan bien, todavía no pudieron ganar ningún partido liguero, quedaron eliminados de la Copa de la Liga ante el Liverpool y marchan últimos en la tabla. Ellos también van a ir por el triunfo y la fecha 6 va a permitir descubrir a cuál de los dos equipos le sentó mejor el parón internacional.
Pronóstico SI Fútbol
Ninguno de los dos equipos está atravesando un buen momento de forma, pero los Red Devils tienen la ventaja contra un Tottenham que todavía no ha ganado ningún partido en lo que va de la temporada. Además, el United es local y tiene la urgencia de reencontrarse con el triunfo. Va a ser un duelo cerrado, con dos planteles que tienen muchas bajas y que no van a querer ceder en la mitad de la cancha.
Manchester United 2-1 Tottenham
¿A qué hora se juega el Manchester United vs Tottenham?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Estadio: Old Trafford
Fecha: sábado 10 de octubre
Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP
Árbitro: Stuart Attwell
Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United y el Tottenham (últimos cinco partidos)
- Manchester United: 1
- Empates: 1
- Tottenham: 3
Último partido entre ambos: 7/2/2026 - Manchester United 2-0 Tottenham - Fecha 25, Premier League 2025/26
Últimos 5 partidos
Manchester United
Tottenham
Fulham 1-1 Manchester United 20/9/2026
Tottenham 2-3 Aston Villa 19/9/2026
Manchester United 2-3 Brighton 16/9/2026
Liverpool 3-1 Tottenham 15/9/2026
Manchester United 0-1 Manchester City 13/9/2026
Tottenham 0-0 Everton 12/9/2026
Manchester United 4-0 Sabah 10/9/2026
Nottingham Forest 0-0 Tottenham 5/9/2026
Everton 2-2 Manchester United 6/9/2026
Tottenham 0-2 Newcastle 29/8/2026
¿Cómo ver el Manchester United vs Tottenham por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
NBC, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
México
FOX One
España
DAZN Spain
Últimas noticias del Manchester United
La previa de la fecha FIFA ya lo tenía a Michael Carrick con una serie de asuntos por resolver después de un arranque con apenas cinco puntos en cinco fechas de la Premier. Ahora, luego del parón, se le suma el problema de la enfermería.
Marcus Rashford descansó durante tres semanas por sus molestias en la cadera y podría regresar este sábado, Kobbie Mainoo es otro que apunta al fin de semana después de haber abandonado la convocatoria de Inglaterra por un problema vinculado al manejo de cargas. Por otro lado, Amad Diallo volvió a entrenar con el plantel y Carlos Baleba sumó minutos en el amistoso ante el Lausanne-Sport. Benjamin Sesko, por su parte, sigue con un problema en la tibia y su disponibilidad no tiene fecha definida.
Matthijs de Ligt jugó el amistoso después de una larga ausencia por una lesión en la espalda que requirió cirugía, pero el club planea llevarlo con cautela y su regreso oficial está previsto para mediados o finales de octubre. Noussair Mazraoui y Patrick Dorgu regresaron de sus selecciones con lesiones y todavía no se conoce cuándo estarán disponibles. Manuel Ugarte sigue su rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida durante el Mundial.
Posible alineación del Manchester United contra el Tottenham (4-2-3-1): Lammens; Maguire, Shaw, Heaven, Dalot, Martínez; Tielemans, Mainoo, Santos; Cunha, Mbeumo
Últimas noticias del Tottenham
El Tottenham está último en la Premier, con dos puntos en cinco fechas y sin victorias. A la mala racha se le sumó la eliminación de la Carabao Cup. A pesar de todo eso, la dirigencia mantiene su respaldo a Roberto De Zerbi. Vinai Venkatesham defendió el proyecto después de una renovación que incluyó diez incorporaciones y una inversión superior a los 360 millones de euros. "Tenemos confianza", expresó el CEO con respecto al DT y a los futbolistas incorporados. "Se realizaron cambios significativos durante el verano, tanto dentro como fuera de la cancha, y reconocemos que puede llevar tiempo para que tengan pleno efecto", agregó.
De Zerbi va a tener que esperar hasta el miércoles o jueves para reunir a la totalidad de su plantel después de las fechas internacionales. Pedro Porro sigue recuperándose de una lesión en los isquiotibiales y no estaría disponible hasta finales de octubre, Dejan Kulusevski ya entrena con el primer equipo después de un año afuera por una lesión en la rótula y Mykhailo Mudryk, Xavi Simons y Wilson Odobert van a seguir en rehabilitación.
Posible alineación del Tottenham contra el Manchester United (4-2-3-1): Kinsky; van Hecke, Robertson, van de Ven; Gray, Tonali, Bentancur, Fernandes; Sávio, Solanke, Marmoush
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María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.