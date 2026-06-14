Manuel Neuer rompe otro récord con Alemania en el Mundial 2026

Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut en el Mundial 2026 y, más allá del resultado, uno de los temas que más estuvo en boca del ambiente futbolístico fue la titularidad de Manuel Neuer. El arquero volvió a defender el arco de su selección luego de dos años fuera del equipo nacional y, ya que estaba, aprovechó la jornada para romper una marca que pertenecía a una leyenda del futbol alemán.

Según publicó la página de estadísticas Opta, con 40 años y 79 días, Neuer se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar un partido oficial con Alemania en una Copa del Mundo o una Eurocopa. De esa forma dejó atrás el registro de Lothar Matthäus, quien había jugado en la Euro 2000 con 39 años y 91 días frente a Portugal.

El guardameta del Bayern Múnich inició el encuentro desde el primer minuto por decisión de Julian Nagelsmann, quien lo convenció de regresar a la selección para disputar este Mundial luego de que el arquero anunciara su retiro internacional en 2024.

40 - Aged 40 years and 79 days, Manuel Neuer today becomes Germany's oldest ever appearance maker at a major tournament (World Cup/EUROs), surpassing Lothar Matthäus who was 39 years and 91 days old against Portugal in the group stage of EURO 2000.



Legend. pic.twitter.com/YueGdqQ6aw — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Nagelsmann respaldó públicamente la decisión durante la previa del encuentro. "Claro que está en condiciones de iniciar el partido y ha ido mejorando cada vez", expresó el entrenador. También agregó que confiaba plenamente en el arquero y que esperaba contar con su mejor versión durante la competencia.

Neuer llegó al debut recuperado de una lesión en la pantorrilla izquierda que lo había dejado fuera de actividad durante el cierre de la temporada en la Bundesliga. Aunque esa recuperación, justamente, le permitió regresar a tiempo para integrar el plantel alemán y asumir nuevamente la responsabilidad bajo los tres palos.

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

El encuentro frente a Curazao también le dio otro registro para los libros dentro de su carrera internacional. El arquero disputó su partido número 125 con Alemania y participó en su quinta Copa del Mundo, igualando la marca nacional establecida por Matthäus.

Durante el compromiso tuvo pocas intervenciones relevantes. En el descuento de Curazao alcanzó a tocar el balón con la punta de los dedos, aunque el remate terminó dentro del arco y no pudo evitar el gol.