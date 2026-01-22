Marc-André ter Stegen envía un emotivo mensaje tras confirmarse su salida del Barcelona

Marc-André ter Stegen admitió sentirse abrumado por la emoción al cerrar su cesión del Barcelona al Girona.

El portero perdió su lugar en el once titular del Barcelona durante el verano cuando Joan García llegó al Camp Nou, antes de que una desagradable lesión de espalda acabara con sus esperanzas de luchar por su futuro y eliminara la perspectiva de una salida en verano.

Ahora disponible nuevamente, Ter Stegen se vio obligado a asumir un rol de reserva bajo el mando de Hansi Flick a su regreso, aceptando a regañadientes la necesidad de partir para evitar que su carrera se estancara.

Finalmente se acordó un préstamo de seis meses con el Girona, y el Barcelona se despidió formalmente de Ter Stegen a última hora del martes.

“Hoy es mi último día de la temporada con mis compañeros y el cuerpo técnico del FC Barcelona y realmente tengo sentimientos encontrados”, escribió Ter Stegen en las redes sociales poco después de que se confirmara su fichaje.

"Me invaden tantos recuerdos y emociones. Durante casi 12 años, este club, y especialmente este vestuario, ha sido mi hogar. Un lugar donde he crecido como jugador y como persona, y donde he vivido momentos inolvidables".

"Me siento profundamente agradecido y orgulloso. Amo a este club, a esta ciudad y a esta región. Llevan en mí un sentimiento que nunca se desvanecerá. Su apoyo durante todos estos años ha sido increíble; gracias de corazón".

"Al vestuario: gracias por tantos años compartidos, por la convivencia, las risas, las batallas y el respeto. Los llevo conmigo. He tenido el inmenso honor de llevar el brazalete de capitán, algo que llevaré conmigo para siempre".

Las perspectivas del Mundial son centrales en el pensamiento de Ter Stegen

Aunque Ter Stegen siempre dejó en claro que quería quedarse en Barcelona, ​​quedó muy claro que solo una emergencia le traería minutos en el Camp Nou esta temporada.

Quedarse al margen, tras haberse perdido toda la primera mitad de la campaña por lesión, no era una opción para Ter Stegen, quien tiene la oportunidad de ser el portero titular de Alemania en un torneo importante por primera vez después del retiro internacional de Manuel Neuer en agosto de 2024.

Si bien su carrera internacional abarca 14 años, Ter Stegen solo ha disputado 44 partidos con Alemania, tras haber sido principalmente el principal sustituto de Neuer durante la última década. La carrera por ser el nuevo titular de Julian Nagelsmann está muy viva y Ter Stegen se ha asegurado de seguir siendo parte de la conversación.

La cesión de Ter Stegen al Girona no incluye cláusula de compra —el equipo cedido solo puede pagar una fracción de su salario actual—, lo que significa que regresará al Barcelona poco antes del torneo de este verano. Sin embargo, su salida definitiva parece segura, ya que García, de 24 años, brilla actualmente como titular del Barcelona.

