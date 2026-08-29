José Mourinho habló en rueda de prensa este sábado, en la previa de lo que será el partido del Real Madrid frente al Málaga en el Bernabéu este domingo por la tercera jornada de LaLiga. En la misma, sorprendió develando el protagonista de un puesto en la cancha, algo que no suele hacer.

“Hay jugadores que, no me canso de repetir, han tenido pretemporadas diferentes. Tenemos una plantilla fuerte y con soluciones para compensar estos problemas. Te puedo dar un ejemplo: mañana Cucurella empieza y Álvaro (Carreras), que ha jugado y bien contra Espanyol y Real Sociedad, se quedará en el banquillo. Si a Cucu le falta gasolina, tenemos a Álvaro para entrar. Es el tipo de solución que una plantilla como esta da a un entrenador”, respondió al ser consultado sobre el estado físico de sus dirigidos.

Además, en otro tramo de la charla, llenó de elogios a Jude Bellingham: “Es único. Super importante para el equipo. Tiene talentos diferentes: físico, mental, táctico, recuperación, su capacidad goleadora, su juego por arriba. Es impresionante. Me gusta mucho hablar de Kylian, Vini, Jude. Entiendo las preguntas. Pero, estoy muy contento con todos. Como ya dije, aquí solo tenemos grandes jugadores y grandes grandes grandes jugadores".

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“El equipo tiene que funcionar como un equipo. El madridismo va al Bernabéu para ver a esta gente diferencial, pero va a ver un equipo jugar como equipo, sufrir como equipo, tener dificultades como equipo, machacar como equipo. Yo soy el entrenador de ese equipo y me gusta mucho los jugadores que tengo”, agregó.

“Cuando tienes jugadores de una calidad increíble, hacen que el entrenador parezca un fenómeno. Hacen cosas que salen del trabajo del día a día. Trabajamos la defensa y el ataque. Hoy los 45 minutos del trabajo era organización ofensiva. Trabajamos dibujos tácticos, movimientos. A la hora de la dificultad, ellos ganan los partidos. Hay que dar espacio a su creatividad y dar espacio a su capacidad de decidir cosas. Hay que tener organización. Estamos creciendo en eso”, cerró.

El Merengue es uno de los punteros de LaLiga con puntaje ideal tras sus triunfos frente a Espanyol y Real Sociedad; y buscará contra el Málaga poder llegar a la línea de 9 puntos para seguir en lo más alto del campeonato.