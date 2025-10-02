Marc Guehi rompe el silencio sobre su frustrado fichaje por el Liverpool

El Liverpool fue el club que se mejor se movió en el último mercado con una gran inversión. El vigente campeón de la Premier League superó la barrera de los 500 millones de euros en fichajes este verano. Dicha cifra supera todo lo antes visto en la historia del fútbol en cuanto transferencias refiere.

Incluso con un número de tal magnitud, el cuadro de Anfield no fue capaz de firmar todo lo deseado. Sobre el cierre del mercado, el Liverpool dio el paso por el fichaje del capitán del Crystal Palace, Marc Guehi.



Inicialmente parecía que la operación estaba cerrada pero, a último momento, el club del sur de Londres se fue para atrás. Y ahora el defensor rompió el silencio.

🚨🦅 Marc Guehi on Liverpool deal collapsed last minute: “I don’t have much to say, to be honest…I’m focused on playing football and playing for Palace”.



La verdad es que no tengo mucho que decir… Estoy concentrado en jugar al fútbol y en jugar para el Palace. Pero a la afición le quiero agradecer mucho su apoyo. Lo siento mucho. Marc Guehi

Marc ha tirado de prudencia en sus declaraciones. Lejos de echar un poco más de leña en el fuego, el zaguero prefiere dejar el pasado atrás y centrarse en el presente. Sabe que el Crystal Palace está en un estado de forma superlativo, mismo que en gran medida se debe al rendimiento de Guehi.

El escenario dicta que Guehi jugará todo el curso con el Palace. Una salida en invierno luce lejana, pues incluso carece de sentido para los intereses de todos. Terminado el año, lo más seguro es que el Marc estará en la Copa del Mundo y luego de ello, valorará ofertas y elegirá destino.

Guehi termina contrato con el Palace en verano de 2026. Su postura es la de renovar y salir en calidad de agente libre. Por nivel y edad, es un hecho que tendrá pretendientes de sobra dentro y fuera de Inglaterra.