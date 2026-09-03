Marcel Ruiz habla por primera vez tras su ausencia de la Copa del Mundo

Una de las grandes ausencias de la selección mexicana en el pasado Mundial fue la de Marcel Ruiz. El mexicano fue descartado por el cuerpo técnico debido a una lesión de rodilla que no ofrecía las certezas totales para Javier Aguirre y su equipo de trabajo.

Hoy, Marcel habla por primera vez de dicha ausencia en el Mundial. El mexicano afirma que médicamente estaba para ser elegible, sin embargo, las dudas de Aguirre y su entorno frenaron su llamado a la Copa del Mundo.

¡MARCEL RUIZ REVELA POR QUÉ NO FUE AL MUNDIAL! 🇲🇽🏆



El mediocampista contó los motivos por los que la Selección Mexicana decidió no llevarlo a la Copa del Mundo, pese a que logró recuperarse y peleó hasta el final por un lugar en la lista de Javier Aguirre… pic.twitter.com/mdlfAworwu — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2026

No sé si estaba seguro o no (en la lista final), pero creo que hubiera ido si no me pasaba lo que me pasó, después hice el intento y entiendo por qué no me llevaron. Si hubiera estado sano… prefirieron no arriesgar, que fue lo que me dijeron, que me pudiera pasar algo durante el Mundial. Yo creo que los médicos de la selección no estaban en el día a día, cómo vivía el proceso y la rehabilitación, no estaban seguros. Marcel Ruíz

Ruiz añadió que durante la Copa del Mundo, no fue sencillo ver al seleccionado nacional sabiendo que tal vez su sitio con México era dentro de la cancha.

Ahorita estoy bien, pero durante el mundial fue difícil ver los juegos. No me deprimí, pero a la hora que jugaba la selección, obviamente quería que ganaran, pero sí la pasaba medio 'agüitado'. Marcel Ruíz

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

Para cerrar, Ruiz dio detalles de su daño real en la rodilla. El jugador estará fuera de las canchas lo que resta de 2026 y se espera su retorno entre enero y marzo del año entrante.

Sí tenía el ligamento roto, pero nadie sabía ni cuánto ni qué iba a pasar. Tenía roto el 70% del cruzado y me tenía que operar. Pero como no me dolía, no se me inflamaba, no tenía problemas para jugar, ni moverme, por eso pude jugar. Marcel Ruíz