Marcelo Bielsa explica por qué Fernando Muslera fue reemplazado en el entretiempo del Uruguay vs España

El Mundial 2026 terminó siendo una verdadera pesadilla para Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay, que, tras perder 1-0 ante España en la fecha número tres del Grupo H, se convirtieron en la primera selección sudamericana en quedar matemáticamente eliminada de la copa del mundo.

Las cosas comenzaron a pintar cuesta arriba desde el partido anterior, cuando empataron 2-2 ante Cabo Verde, con un grave error del guardameta Fernando Muslera. El día de hoy, cuando la selección de Uruguay parecía adaptarse de buena manera a las exigencias del partido, al minuto 42, Álex Baena sacó un disparo lejano, el cual parecía no iba a generar mayor peligro. Sin embargo, Fernando Muslera se volvió a equivocar y el balón acabó en el fondo de la portería.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

En el entretiempo, Marcelo Bielsa tomó una decisión que sacudiría al mundo entero, rindiendo tributo a su mote de: 'loco', justo en medio de rumores sobre rupturas internas en el vestuario charrúa. Sacó de cambio a Fernando Muslera, en una acción que, a criterio de muchos, terminó por exhibir al jugador.

No obstante, en una entrevista posterior al partido, Marcelo habló frente a las cámaras y aclaró que la decisión no la tomó él, que fue el propio Fernando Muslera quien solicitó el cambio, y el entrenador cedió ante la voluntad del jugador.

🚨 Marcelo Bielsa: “Fernando Muslera asked me to be subbed off at half time”. pic.twitter.com/MW2u1tqltE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

Independientemente de cómo hayan sucedido las cosas, este nuevo fracaso de Marcelo Bielsa en una justa mundialista vuelve a poner en tela de duda, no su capacidad como entrenador, porque esa está comprobada, pero sí sus aptitudes para formar grupos ganadores.

Hay quienes dicen que el argentino es uno de los mejores formadores de todos los tiempos, y citan cómo ha potenciado a diversos futbolistas alrededor del mundo. Y quizás sea así. Tal vez Marcelo Bielsa es más un formador que un director técnico para equipos en donde ganar no es lo más importante... lo es todo.

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