¿Marcelo Flores ya no es elegible para selección mexicana?

Marcelo Flores sigue siendo un nombre rodeado de incertidumbre en el panorama de selecciones. El atacante de Tigres continúa siendo elegible para representar a México, ya que hasta el momento no ha realizado el cambio oficial de federación ante la FIFA, situación que mantiene abierta una puerta clave rumbo al Mundial de 2026.

A pesar de conservar su elegibilidad con el Tri, Flores ha tenido acercamientos recientes con la selección de Canadá. El futbolista ha participado en algunos entrenamientos con el combinado de la hoja de maple, aunque sin la posibilidad de sumar minutos oficiales, debido a que su estatus federativo todavía no ha sido modificado.

¡UN CAMBIO QUE SIGUE SIN LLEGAR! 🇲🇽 🔄 🇨🇦



Aunque Canadá ha manifestado su intención de contar con Marcelo Flores para el Mundial de 2026, el atacante de Tigres no es elegible por ahora, ya que no ha realizado el cambio de federación ante la FIFA. Mientras otros casos se… pic.twitter.com/VUQ5sFdtUq — MedioTiempo (@mediotiempo) January 22, 2026

Esta dualidad mantiene al jugador en una especie de limbo deportivo. Mientras otros casos similares se resolvieron en cuestión de días, el de Marcelo Flores avanza con mayor cautela. La decisión final sigue pendiente y, con el paso del tiempo, la presión aumenta para definir un rumbo claro.

Desde la óptica mexicana, Flores aún no termina de consolidarse como una pieza prioritaria dentro del proyecto rumbo a 2026. La competencia interna en su posición es elevada y las oportunidades con el Tri no han sido constantes, lo que ha generado dudas sobre su protagonismo real en futuras convocatorias.

En contraste, Canadá observa en Flores un perfil atractivo para fortalecer su proyecto mundialista. La selección canadiense busca ampliar su base de talento ofensivo y considera que el jugador puede encajar en su plan a mediano plazo, con mayores posibilidades de continuidad y participación internacional.

Tigres UANL v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El dilema para el futbolista no es menor. Más allá del aspecto emocional o identitario, la decisión debe apuntar al proyecto que realmente lo acerque a la Copa del Mundo. Minutos, continuidad y confianza del cuerpo técnico serán factores determinantes al momento de elegir bandera.

Hoy, el escenario parece inclinarse ligeramente a favor de Canadá. Las señales de interés han sido más claras y el espacio competitivo luce menos saturado que en México. Sin embargo, mientras no exista un cambio oficial ante la FIFA, la puerta del Tri sigue abierta, aunque cada vez con menor margen.

Marcelo Flores se encuentra ante una de las decisiones más importantes de su carrera. Elegir selección no solo definirá su camino internacional, sino también su proyección deportiva en los próximos años. El reloj avanza y, tarde o temprano, el atacante deberá apostar por el proyecto que le ofrezca un lugar real en el Mundial 2026.