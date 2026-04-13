Marco Farfán se reincorpora a los entrenamientos con el equipo de Tigres UANL

Para muchos, la ausencia de Marco Farfán en los minutos finales de la final de vuelta entre Toluca y Tigres fue determinante para que los de San Nicolás de los Garza no lograran quedarse con el campeonato. Su gran aporte a la defensiva, pero, sobre todo, sus incorporaciones precisas por la banda de la izquierda lo volvieron un elemento fundamental en el esquema táctico de Guido Pizarro.

La lesión resultó ser más grave de lo presupuestado y no ha podido disputar un solo minuto en los 14 partidos que se han jugado a lo largo del Clausura 2026. Tigres UANL resintió tal baja, por ello, los aficionados felinos seguro festejarán su regreso, el cual podría estar más cerca de lo esperado.

El domingo 12 de abril del 2026, luego de que Tigres UANL goleara 4-1 a las Chivas, permitiéndoles volver a zona de clasificación, diversos medios informaron que Marco Farfán ya se ha reintegrado a los entrenamientos del equipo, aunque también señalan que está trabajando por separado.

MARCO FARFÁN VOLVIÓ A LOS ENTRENAMIENTOS🐯



El lateral de #Tigres regresó a las prácticas luego de superar una fractura en el escafoides del pie derecho, que sufrió en la Final del Apertura 2025 de la #LigaMX ante #Toluca a inicios de diciembre.



📌El jugador trabajó de manera… pic.twitter.com/IS19KEe9yp — ONCE Diario (@oncediariomx) April 12, 2026

Tigres UANL y sus constantes problemas de lesión por la banda de la izquierda

Hasta hace algunos días, la posición parecía estar medianamente cubierta por Vladimir Loroña. Sin embargo, a mitad de semana, en los cuartos de final de ida por la CONCACAF Champions CUP frente al Seattle Sounders, el ex jugador de los Xolos de Tijuana tuvo que salir por lesión, y el dictamen médico habla de un desgarro en el muslo derecho, por lo que su regreso al trabajo grupal queda sujeto a evolución.

Jesús Angulo fue el encargado de ocupar dicha posición en el duelo frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero, en la segunda mitad, también acabó tendido en el césped, obligando a Guido Pizarro a cambiar de banda a Jesús Garza, mientras que Rómulo Zwarg jugó como lateral derecho, siendo que su posición habitual es la media de contención.

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Marcelo Flores, por su parte, sufrió un desgarro miofascial en la pierna izquierda previo al duelo contra las Chivas, incrementando así la lista de elementos lesionados por ese carril, ahora con un futbolista de condiciones ofensivas.

Se espera que la lesión de Jesús Angulo no sea de gravedad y que Marco Farfán pueda comenzar a ver minutos en las jornadas finales de cara a la fiesta grande del fútbol mexicano. Fiesta a la que Tigres trabaja duro para ser invitado.

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