Marcus Rashford anota su primer gol en LaLiga con el FC Barcelona

El fichaje de Marcus Rashford despertó dudas entre los aficionados del FC Barcelona. El extremo inglés llegaba tras actuaciones irregulares en el Manchester United durante las últimas temporadas, y su papel en el club blaugrana era incierto. No obstante, el delantero ha comenzado con buen pie en el equipo, anotando su primer gol en LaLiga este fin de semana.

Rashford, quien ya había destacado en la Champions League, abrió el marcador para el Barcelona frente al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga.







𝗥𝗮𝘀𝗵𝗳𝗼𝗿𝗱 scores his FIRST goal in La Liga 👊 pic.twitter.com/cJ4XBaLdym — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2025

En los últimos suspiros del primer tiempo, Pedri envió un preciso pase al área, donde el futbolista británico irrumpió con gran timing y definió de volea con su zurda, superando a Odisseas Vlachodimos con una ejecución impecable.

MARCUS RASHFORD FIRST TIME VOLLEY WITH HIS LEFT FOOT!! WOW 🤩 pic.twitter.com/nHeVgWuuN8 — ESPN FC (@ESPNFC) October 5, 2025

A sus 27 años, Marcus Rashford está brillando en la temporada 2025/2026. En dos partidos de la Champions League, el delantero acumula dos goles y una asistencia.

Sevilla v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En ocho duelos de LaLiga, el jugador británico suma un gol y cuatro asistencias.

Marcus Rashford llegó al FC Barcelona cedido por el Manchester United, con un contrato que se extiende hasta mediados de 2026. El delantero está demostrando su valía con actuaciones destacadas, consolidándose como una pieza clave para ganarse un lugar permanente en el club blaugrana.

Si el FC Barcelona desea adquirir en propiedad al futbolista, deberá abonar una cifra aproximada de 35 millones de euros.