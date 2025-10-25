Además de los futbolistas lesionados, el FC Barcelona tendrá una baja sensible de cara al partido del próximo domingo ante el Real Madrid: no tendrá en el banquillo a Hansi Flick, su entrenador, suspendido por un partido por la roja recibida ante el Girona.

El FCB necesita ganar para recuperar la cima de LaLiga, que hoy es ocupada y ostentada por la Casa Blanca. La ilusión es total, ya que ganaron los últimos cuatro Clásicos y vienen de aplastar 6-1 al Olympiacos por la UEFA Champions League.

A Marcus Sorg le tocará ser el director técnico principal en este importante choque, y se refirió a la previa del encuentro en conferencia de prensa: "Es un honor estar en el banquillo mañana; es una ocasión especial. Esperamos un partido muy difícil. Hay que demostrar nuestros puntos fuertes, como la presión alta. Tenemos que hacer las cosas bien, ejercer presión con y sin balón, subir la línea si es necesario… pero no cambiaremos nuestra forma de hacer, no nos ayudaría".

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

Sobre la ausencia del entrenador principal, dijo: “Si no está Hansi, se le echa de menos; es la parte más importante del equipo. Es una desventaja, pero pasa como con los jugadores. Hay que dar el cien por cien y gestionar esta situación de la mejor manera”.

Además, sobre todo lo que rodea el Clásico, puntualizó: "Creo que nos tenemos que centrar en el partido y nada más. Todos cometemos errores. Tenemos que centrarnos en nuestro juego y no en las cosas sobre las que poco podemos hacer y no podemos controlar o influir".

Por último, se refirió a la situación física de Koundé, que llegará con lo justo al partido frente al Merengue de este domingo en el Santiago Bernabéu: “Jules ha entrenado bien y esperaremos a ver cómo está tras la sesión. Si está, jugará. Tenemos la idea del partido clara”.