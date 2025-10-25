Marcus Sorg: "Hansi Flick es la parte más importante de este equipo"
Además de los futbolistas lesionados, el FC Barcelona tendrá una baja sensible de cara al partido del próximo domingo ante el Real Madrid: no tendrá en el banquillo a Hansi Flick, su entrenador, suspendido por un partido por la roja recibida ante el Girona.
El FCB necesita ganar para recuperar la cima de LaLiga, que hoy es ocupada y ostentada por la Casa Blanca. La ilusión es total, ya que ganaron los últimos cuatro Clásicos y vienen de aplastar 6-1 al Olympiacos por la UEFA Champions League.
A Marcus Sorg le tocará ser el director técnico principal en este importante choque, y se refirió a la previa del encuentro en conferencia de prensa: "Es un honor estar en el banquillo mañana; es una ocasión especial. Esperamos un partido muy difícil. Hay que demostrar nuestros puntos fuertes, como la presión alta. Tenemos que hacer las cosas bien, ejercer presión con y sin balón, subir la línea si es necesario… pero no cambiaremos nuestra forma de hacer, no nos ayudaría".
Sobre la ausencia del entrenador principal, dijo: “Si no está Hansi, se le echa de menos; es la parte más importante del equipo. Es una desventaja, pero pasa como con los jugadores. Hay que dar el cien por cien y gestionar esta situación de la mejor manera”.
Además, sobre todo lo que rodea el Clásico, puntualizó: "Creo que nos tenemos que centrar en el partido y nada más. Todos cometemos errores. Tenemos que centrarnos en nuestro juego y no en las cosas sobre las que poco podemos hacer y no podemos controlar o influir".
Por último, se refirió a la situación física de Koundé, que llegará con lo justo al partido frente al Merengue de este domingo en el Santiago Bernabéu: “Jules ha entrenado bien y esperaremos a ver cómo está tras la sesión. Si está, jugará. Tenemos la idea del partido clara”.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo