El Union Berlin tomó la decisión de designar a Marie-Louise Eta como entrenadora del primer equipo masculino hasta el final de la temporada; a sus 34 años, la alemana se convierte en la primera mujer en dirigir un equipo en las cinco grandes ligas de Europa y marca un precedente histórico en la Bundesliga.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Marie-Louise Eta will manage Union Berlin until the end of the season.



She becomes the FIRST ever female manager of a men's team across Europe's top 5 leagues. pic.twitter.com/JRwCjoLV8F — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 12, 2026

La crisis deportiva que obligó al cambio de rumbo

La derrota por 3-1 ante el Heidenheim fue el golpe final para el ciclo de Steffen Baumgart y obligó al entrenador a dejar el cargo junto a su cuerpo técnico tras una racha deportiva preocupante dada la escases de resultados. El conjunto capitalino logró apenas una victoria en los últimos seis partidos y un rendimiento irregular en 2026, por lo que la dirigencia optó por un cambio inmediato con el objetivo de evitar complicaciones más delicadas en el cierre del campeonato.

A falta de cinco fechas, el conjunto alemán se ubica en la mitad de la tabla con 32 puntos, una posición que no le asegura la permanencia con una distancia de apenas siete unidades respecto a la zona de descenso y que obliga a sumar en el tramo final. Desde el club reconocen que el rendimiento en la segunda mitad ha sido decepcionante y que el margen de error es mínimo.

En medio de este panorama, Eta emerge como la solución. Antes de iniciar su carrera como entrenadora, tuvo un recorrido como futbolista profesional en equipos como el Werder Bremen y el Turbine Potsdam, con el que ganó la Champions League en 2010. Luego de su retiro, pasó por selecciones juveniles alemanas y, ya en el Union Berlín, dirigía al sub-19 además de haber integrado el cuerpo técnico de primera como asistente, entre noviembre de 2023 y mediados de 2024.

BUNDESLIGA - 1. FC Union Berlin training session | Jan-Philipp Burmann/GettyImages

Incluso en enero de 2024 dirigió oficialmente un partido de la Bundesliga tras la suspensión de Nenad Bjelica; en aquel encuentro el equipo alemán se impuso por 1-0 ante el Darmstadt con la entrenadora como máxima autoridad del conjunto.

En esta instancia, el debut oficial de Eta está previsto para el 18 de abril frente al VfL Wolfsburg, en un partido determinante para encaminar la permanencia y que representa un punto de inflexión en el fútbol profesional masculino en Europa.