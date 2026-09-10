Marruecos se adelanta a la FIFA y da por hecha la final del Mundial 2030 en Casablanca

La definición del Mundial 2030 ya tiene un candidato que no quiere esperar a la decisión oficial de la FIFA. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, afirmó que la final se disputará en el Gran Estadio Hassan II, recinto que actualmente se construye en Benslimane, en las afueras de Casablanca.

Durante un acto político del Partido Autenticidad y Modernidad en Buznika, cerca de Rabat, el dirigente fue contundente al referirse al futuro escenario de la gran final de la Copa del Mundo. Lekjaa aseguró que la provincia tendrá "el honor" de recibir el encuentro decisivo y dejó claro que, desde su perspectiva, la elección ya está definida.

💣🇲🇦 Marruecos asegura que la final del Mundial 2030 será en Casablanca



🗣️🏟️ "La provincia de Benslimán es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030": señala el presidente de la federación marroquí, Fouzi Lekjaahttps://t.co/QhdTPTsL4f — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 10, 2026

"La ciudad es Benslimane, el estadio Hassan II es el estadio", sostuvo el dirigente, quien también ocupa el cargo de ministro delegado encargado del Presupuesto en Marruecos.

España también reclama el partido

Del otro lado aparece, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, defendió recientemente la candidatura española y consideró que el país debería recibir la final.

España cuenta con escenarios de enorme peso internacional, entre ellos el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cuál será elegido ni si alguno de ellos albergará la definición.

La FIFA, por su parte, todavía no anunció la distribución definitiva de las sedes y se limitó a señalar que la decisión llegará "a su debido tiempo". Por eso, las declaraciones de Lekjaa representan una postura de Marruecos, pero no una designación oficial.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Eva Marie Uzcategui - FIFA/GettyImages

El Hassan II busca hacer historia

La carta principal de Marruecos es el espectacular Gran Estadio Hassan II: el proyecto contempla una capacidad cercana a los 115 mil espectadores, lo que lo convertiría en uno de los estadios más grandes del mundo. Su inauguración está prevista para finales de 2027.

El Mundial 2030 será organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán partidos inaugurales como parte de los festejos por el centenario de la primera Copa del Mundo.

Lekjaa incluso reveló su deseo de que Marruecos llegue a esa final para enfrentarse con Francia y buscar revancha tras la derrota sufrida ante los franceses en los cuartos de final del Mundial 2026. Mientras tanto, la FIFA mantiene el suspenso sobre quién tendrá el privilegio de albergar el partido que definirá al campeón.