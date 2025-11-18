Uno de los temas de los que más se habla en el entorno de la selección mexicana es el de la presencia de no nacidos en México en el Tri. Hoy, Germán Berterame es el foco de atención con respecto de ello. En unos meses, Álvaro Fidalgo podría sumarse a dicha a lista. Siendo el caso, el propio jugador de Monterrey le abre la puerta al hombre del América.

Siempre va a ser algo hermoso, va a ser algo lindo que él pueda venir para estar acá con nosotros. Creo que es una pieza muy importante, una pieza muy linda, que también va a entrar a la zona de competitividad, y eso es muy lindo también. Germán Berterame

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

Sobre la competencia interna por ser el delantero titular de la selección mexicana, Germán afirmó que la misma es abierta y que en ella, se busca aprender de los de mayor rodaje tanto en el Tri como en el fútbol en general.

A mí también me ha tocado ser goleador y creo que eso (Armando González), lo está disfrutando al máximo, lo está viviendo de una manera única. Está aprendiendo mucho de Raúl, creo eso se lo merece él, por eso está acá, por todo lo que hizo en el club. Tratamos nosotros, de apoyarlo para que él también se sienta lo más cómodo posible. Germán Berterame

Sobre los abucheos de parte de la grada, el hombre del Monterrey asimiló que es parte del juego y que los mismos van a terminar con buenos resultados en el campo.