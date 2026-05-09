Summer is coming y los rumores de traspasos empiezan a multiplicarse en Europa. Como en cada cierre de temporada, los dimes y diretes entre los clubes y sus futbolistas que buscan otro destino comienzan a salir a la luz. Entre todos ellos está Mason Greenwood, quien se prepara para dejar Olympique de Marsella durante el mercado europeo.

Desde Inglaterra no dieron muchas vueltas e informaron que el Manchester United le cerró la puerta a cualquier vuelta del delantero. La entidad inglesa no contempla esa opción y ya trabaja con otros planes deportivos. A partir de esa decisión, distintos equipos comenzaron a seguir la situación del ex Getafe.

Uno de los interesados pertenece al Big Six de la Premier League. El Liverpool analiza la incorporación del atacante inglés, aunque la operación todavía necesita varias instancias antes de avanzar formalmente. La Juventus también sigue sus pasos y desde Arabia Saudita, como no, también aparecieron consultas por su situación contractual.

Greenwood deja estadísticas muy importantes en Francia. El delantero acumuló 25 goles y 10 asistencias en 43 encuentros con el Marsella. En la Ligue 1 registró 15 tantos y quedó entre los futbolistas ofensivos con mejor producción fuera del PSG. En dos campañas sumó participación en 62 goles durante 77 partidos.

Incluso con esos números fuera de serie, el vínculo con el club del sur de Francia sufrió desgaste durante las últimas semanas. La caída frente al Nantes generó tantos cuestionamientos que hasta Christophe Dugarry, leyenda de los Phocéens, apuntó con dureza contra el atacante. "¡Eres un perdedor, lárgate! Lo que hizo contra el Nantes fue vergonzoso", expresó el exfutbolista francés. Luego añadió otra frase todavía más fuerte. "Podría no haber vuelto a jugar y el Marsella lo recibió con los brazos abiertos. Es una vergüenza", lanzó.

🤬🇫🇷 Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, DESTROZÓ a Mason Greenwood por su desempeño en Olympique de Marsella:



"Apelo al orgullo. Este chico fue apartado del equipo, cometió un grave error antes de que el Marsella lo fichara y el club se arriesgó al… https://t.co/7K8QK7a9j1 pic.twitter.com/IDu0DrI4oI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 5, 2026

Del otro lado de la moneda está Roberto De Zerbi, antiguo entrenador del OM y actual técnico de Tottenham, que dejó abierta una puerta para reencontrarse con Greenwood en Londres. "Mason es mi hijo futbolístico y cuando todo el mundo estaba contra él lo dio todo por mí. Si la directiva me da presupuesto este verano, será el primer jugador al que llame", dijo el italiano.

El Marsella pagó 26 millones de euros fijos y otros cinco en variables por Greenwood en 2024. Ahora, los analistas sitúan una futura venta entre 40 y 50 millones.