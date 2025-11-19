Mastantuono se pronuncia sobre su relación con Vinícius y la adaptación al Real Madrid

A sus 18 años y transitando sus primeros meses como jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono dio su primera entrevista para un medio español.

Allí repasó todos los temas de actualidad en el club y se permitió conocerlo un poco más en lo humano y profesional.

“Estoy en el mejor club del mundo. Soy hincha del Real Madrid. Así que… no se trata de presión. Trato de disfrutar la responsabilidad de ser jugador del Real Madrid. De esa manera, llegará mi mejor versión”, dijo en El Larguero.

Consultado sobre cómo está llevando la pubalgia, dijo: "Era un dolor que venía teniendo desde hace tiempo. Era un momento para frenar y recuperarse bien para poder estar al 100%. Este club lo exige. Ya pronto estaré de vuelta jugando".

Respecto a si para ver a Mastantuono en su mejor versión, es por que necesita más contacto con el balón, no titubeó: "Bueno, sí, yo en River tenía un rol más protagonista, jugaba un poco más suelto, podía tirarme al medio… Es también parte del fútbol. Hoy el entrenador me pide que juegue más pegado a la raya y lo voy a hacer siempre con toda la pasión que se merece este club. Voy a ayudar desde el lado que me toque y siempre que sea positivo".

Además, se tomó el tiempo para hablar de dos jugadores determinantes, como Bellingham y Mbappe: "Jude me parece un jugador increíble. Por la personalidad que tiene para jugar, por su presencia dentro de la cancha, por su técnica… Es un jugador que, además de su técnica y su talento, transmite mucho dentro de la cancha y eso ayuda mucho al equipo. Además es una gran persona, también es uno de los que me llevo muy bien y tengo un buen vínculo", y respecto a Kylian, señaló: "Está en un momento increíble, nos ayuda mucho. Habla por sí solo, es un goleador nato. Ojalá le podamos ayudar mucho para ser esa estrella que ya es, pero que va a seguir siendo por muchos años y ojalá sea aquí en el Real Madrid".

Demostrando madurez y tranquilidad, expresó por qué Yamal está mejor que él hoy día: "Está demostrando un nivel increíble, pero yo recién he llegado al Madrid, estoy en un proceso de adaptación que ojalá sea rápido y pueda agarrar ese ritmo de Europa y del Madrid. Ojalá que sea una historia muy larga para contar y con muchos partidos como el último que vivimos, que fue increíble".

Para cerrar, habló de Leo Messi: "Soy hincha del Madrid, estoy en el club más grande del mundo, pero para mí siempre el mejor jugador del fútbol y del mundo es Messi y hasta el día que se retire lo va a ser".

