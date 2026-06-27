Mateus Fernandes, entre Londres y Manchester

Si bien su equipo no logró la permanencia, Mateus Fernandes fue una de las sensaciones de la temporada 2025/26 en la Premier League: controló el mediocampo del West Ham y levantó los intereses de clubes como Tottenham y Manchester United, que a esta hora parecen ser los dos máximos candidatos a hacerse de su ficha en el mercado de verano.

Los Spurs necesitan reamarse tras pelear el descenso en la temporada pasada y ya arrancaron con esa operación, contratando jugadores como Van Hecke y Senesi. Sumarlo a la mitad de la cancha podría ser una grandísima idea para revitalizar esa zona del campo, que sufrió en la campaña 2025/26.

Por su parte, el United renació al nivel de clasificarse a la UEFA Champions League del año que viene y necesita recambio de calidad en la mitad de la cancha, ya que Casemiro se marchó y Manuel Ugarte sufrió una lesión de rodilla en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Todavía no hay parte médico, pero se teme que estará de baja bastante tiempo.

Chelsea v West Ham United - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Nacido en Olhão hace 21 años, Fernandes surgió de la cantera del Olhanense, club que lo transfirió al Sporting Club de Lisboa. Allí completó su formación y llegó al primer equipo, con un breve paso cedido por el Estoril.

Tras estallar en el Albiverde, fue transferido al Southampton a cambio de 15 millones de euros en agosto de 2024, mientras que un año más tarde el West Ham lo adquirió en 44 millones de euros, mostrando así su meteórico ascenso. Ahora, su valor de mercado es de 50 millones según Transfermarkt.

En la temporada 2025/26 jugó 36 de los 38 partidos posibles de Premier League con el West Ham, con un aporte de tres goles y cuatro asistencias. Ademas, disputó dos encuentros por FA Cup y uno por EFL Cup.