¿Mateusz Bogusz seguirá en Cruz Azul para el Clausura 2026 o forzará su salida?

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX dará inicio este viernes 9 de enero. Cruz Azul buscará mejorar lo realizado el semestre pasado y dar el paso definitivo hacia la gran final. Sin embargo, La Máquina Celeste aún enfrenta algunas incógnitas en su plantel, siendo la principal el futuro de Mateusz Bogusz: si continuará en el equipo o si saldrá de la institución antes del arranque del certamen.

El atacante polaco estaría inconforme con Cruz Azul por la escasa participación que tuvo bajo las órdenes de Nicolás Larcamón durante el Apertura 2025. Además, Bogusz no se presentó a entrenar la semana pasada, situación que avivó las versiones sobre un posible intento del futbolista por forzar su salida del club.

En este contexto, Adrián Esparza Oteo, insider de la cadena TUDN, aseguró que el futbolista europeo se reportará con el equipo de La Noria este martes 6 de enero. De acuerdo con el periodista, la sanción derivada de su ausencia será manejada de manera interna por el club.

Este reporte señala que la directiva de Cruz Azul continúa considerando a Bogusz como parte del plantel de cara al Clausura 2026 y que el futbolista mantiene opciones de permanecer en el equipo, pese a las fricciones registradas en las últimas semanas.

MATEUSZ BOGUSZ 🇵🇱



Me acabo de enterar que mañana reporta con @CruzAzul…



La sanción se manejará de manera interna. pic.twitter.com/0xcEi1Y9xM — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 5, 2026

El atacante de 24 años arribó a la Máquina Celeste a inicios de 2025 por una cifra cercana a los 8.5 millones de euros. Sin embargo, su rendimiento con el conjunto cementero fue de más a menos.

Durante el Apertura 2025, Bogusz disputó 536 minutos en 12 partidos de fase regular, en los que apenas registró un gol y una asistencia. En la liguilla, Larcamón solamente le dio 24 minutos.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Bogusz permanecerá en Cruz Azul para este torneo o será usado como moneda de cambio para traer a otro fichaje?